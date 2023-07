Lo sfogo di Mannion: “Finale scudetto da spettatore? Non lo capisco, ma lo accetto”

Il play azzurro, passato adesso al Baskonia, torna sulla sua gestione nel finale di stagione in una lunga intervista a Walter Fuochi.

FINALE DA SPETTATTORE

Non felici, chiaro. Per 23 volte in campionato ero partito da Starter, nel primo quintetto. Facendo spesso bene, secondo me. Ai playoff , zero. Non lo capisco, ma se è quello che vuole la squadra, o il coach, lo accetto

ITALBASKET

Una famiglia. Mi ha dato tanto far parte di questo gruppo, ragazzi sono anche amici, un allenatore come Pozzecco che, da grande play, rende facile parlaredi basket. Ho sentito l’orgoglio di giocare in questa squadra. E ho colto anche l’opportunità di essere me stesso, quando nel club non giocavo tanto.

Fonte: Repubblica