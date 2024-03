Luca Banchi: “Fa malissimo perdere così. La squadra c’è sempre stata, se vinci sei un eroe e se perdi sei un coglione?”

Coach Luca Banchi ha commentato così la bruciante sconfitta sulla sirena contro il Panathinaikos:

“Sconfitta molto dolorosa da commentare, ma complimenti al Panathinaikos. Hanno giocato una grande partita. Tanti episodi ed errori nel finale che ci sono costate la vittoria.”

Sugli episodi:

“Il nostro ultimo possesso offensivo è frutto della ripetizione di un errore già commesso. Non possiamo ripetere certi errori. Ci aspetta qualcosa di importantissimo, dobbiamo limare errori e meritavamo un finale diverso.“

Sull’inerzia della partita:

“Abbiamo invertito un inerzia che era completamente a favore del Panathinaikos nei primi 20 minuti.”

Sulle critiche recenti:

“Non sono d’accordo. Viviamo in un paese che se vinci sei un eroe e se perdi sei un coglione. Non credo sia corretto. I ragazzi hanno lottato sempre, anche nel primo tempo in cui non riuscivamo a giocare come volevamo ma non ci siamo mai demoralizzati. Questa squadra ha un suo stile e non può prescindere da un lavoro insieme che nei momenti topici ci può portare al vincere. Si può vincere, non sempre ci si riesce ma dobbiamo essere cinici e bravi a farlo.”