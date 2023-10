Luca Banchi: “Grande vittoria contro un avversario molto forte. Non possiamo concedere 19 palle perse”

Dopo la gara con la Stella Rossa ha parlato in conferenza stampa coach Luca Banchi: “È stata una grande vittoria contro un avversario molto forte, che è venuto a Bologna per dimostrare dopo la partita persa in casa contro il Monaco e ha dimostrato fin dall’inizio la sua concentrazione, la sua fisicità e la sua intensità. Abbiamo iniziato la partita abbastanza bene, credo che in termini di impegno abbiamo giocato una partita molto continua e ovviamente ci sono dettagli da aggiustare e correggere. Quando si compete ad un livello così alto, dove abbiamo visto squadre di talento, non si possono concedere 19 turnovers che sono costati molto alla nostra pallacanestro e alla nostra transizione difensiva. Ci sono dettagli da correggere, ma partiamo da una base molto solida che è legata alla nostra identità e al nostro spirito di gruppo e di squadra.”

Comunicato Virtus Segafredo Bologna