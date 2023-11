Luca Banchi: “Livello EuroLega incredibilmente alto. Speriamo di recuperare presto Polonara e Mickey”

Luca Banchi ha commentato la sconfitta della Virtus Segafredo Bologna ad Atene: “Congratulazioni al Panathinaikos, una bella vittoria. La maniera in cui abbiamo giocato per quasi 30 minuti mi ha dato la sensazione che avremmo potuto competere fino alla fine. Mi aspettavo da parte loro che avrebbero reagito e purtroppo nel momento cruciale, all’inizio dell’ultimo quarto, non siamo riusciti a competere contro la loro aggressività e fisicità. La loro difesa è stata notevole, hanno messo in difficoltà la nostra circolazione di palla. Sono stati molto precisi, se fai solo due falli in quasi 16 minuti è una prova che la loro difesa è stata aggressiva ma disciplinata. Dall’altra parte mi dispiace perchè abbiamo giocato per la maggior parte della gara in maniera precisa, cercando di approfittare in attacco e essere consistenti, specialmente nel terzo quarto, anche difensivamente. Gli ultimi dieci minuti mi hanno dato molti rimpianti, ma il nostro avversario ha fatto un ottimo lavoro. Ho visto come hanno giocato in maniera aggressiva negli ultimi dieci minuti, quanto Lessort si è imposto fisicamente. Dobbiamo lavorare su alcuni dettagli e correggerli se vogliamo competere contro i top team come il Pana, dobbiamo trovare una continuità migliore. Per la maggior parte della partita la nostra performance è stata buona nonostante non abbiamo avuto una serata straordinaria al tiro. La percentuale da tre punti, escluso Belinelli, non ci ha aiutato ad aprire la difesa del Panathinaikos e negli ultimi dieci minuti abbiamo perso la consistenza su entrambi i lati. Abbiamo mostrato desiderio di competere a questo livello e dobbiamo adattarci, è parte del processo e c’è spazio per migliorare. Speriamo di recuperare presto Jordan Mickey e Achille Polonara, che possono dare una struttura diversa alla squadra e ci aiuteranno a distribuire meglio le responsabilità. In generale, vedo che la squadra cerca ogni sera la maniera di competere. Se confrontiamo la partita con Madrid e questa si vede che siamo in una buona direzione. Il torneo è ancora molto lungo, il livello delle squadre è incredibilmente alto e come molte altre squadre stiamo cercando la giusta continuità per compere per tutti i 40 minuti. Specialmente quando giochi in trasferta non puoi avere così tanti alti e bassi durante la partita. Mi sono piaciuti lo spirito e il desiderio, possiamo migliorare con la conoscenza reciproca.”

“Tre quarti di una buona consistenza e poi purtroppo c’è stata una flessione importante. Il Panathinaikos ha avuto il merito di alzare il livello del suo gioco e noi non siamo stati capaci di rispondere. C’è molto rammarico perchè abbiamo dato la sensazione di soffrire la loro aggressività e fisicità nei momenti in cui la partita andava controllata, invece abbiamo facilitato loro il compito. Le penetrazioni dei loro esterni e la fisicità di Lessort sono state le cose che ci hanno fatto più male. Mitoglou ha spalmato la sua partita su 40 minuti di buona qualità, ma nel momento chiave è salito prepotentemente Lessort e abbiamo sofferto. Pensiamo alla prossima partita, lunedì c’è una partita molto dura per il vertice della Serie A e dobbiamo guardare avanti, stiamo gestendo un’emergenza infortuni che ci crea difficoltà ma dobbiamo andare avanti e migliorare. Abbiamo avuto un inizio di stagione convincente ma questa è una competizione che non lascia spazi e devi aspirare all’eccellenza, stasera lo siamo stati per buona parte di gara ma non sempre come lo siamo stati spesso durante l’inizio di stagione.”