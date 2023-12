Luca Banchi: “Molto delusi stasera. Stazza fisica importante per il Bayern Monaco, bravi a rimontare dal -14”

Le parole di Coach Luca Banchi al termine della gara con il Bayern: “Siamo molto delusi perché la partita è stata approcciata con una buona concentrazione, una buona qualità di pallacanestro. Da qualche minuto prima della fine del secondo periodo, i nostri problemi di falli con le guardie hanno causato molto in termini di scelte offensive, di fluidità del nostro gioco e abbiamo perso molta della nostra fiducia iniziale. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare perché questa è l’Eurolega. Le partite sono molto combattute e bisogna continuare a generare la stessa qualità di pallacanestro che abbiamo fatto nella parte iniziale della partita. Congratulazioni al Bayern Monaco che ha saputo usare come vantaggio la sua stazza fisica. Le sette stoppate e i numerosi rimbalzi spiegano il tipo di fisicità che dimostrano, soprattutto quando hanno toccato il -14, hanno avuto la possibilità di rimontare. Da parte nostra è il momento di correggere questi errori in termini di fiducia, di chimica di squadra e di capacità di superare i problemi che possono capitare durante la partita, come i problemi di falli o gli errori o gli infortuni che stasera sono costati qualcosa, ad esempio a Smith. Ma in una stagione come questa, è qualcosa che bisogna imparare a gestire e a superare”

Comunicato Virtus Bologna dichiarazioni Coach Luca Banchi.