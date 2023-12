Luca Banchi: “Niente di meglio delle vittorie in trasferta può aiutare a costruire un corretto spirito di squadra”

Le parole di Coach Banchi al termine della gara vinta sul campo del Baskonia: “Un gioco solido, un approccio molto promettente. Poi qualche problema a resistere contro la loro grande energia, esplosività, voglia di tornare. I rimbalzi offensivi e i tre punti hanno fatto la differenza nel secondo quarto, quando il Baskonia è rientrato, ma noi siamo rimasti concentrati sul nostro piano, cercando di controllare il ritmo alla fine, dove forse abbiamo perso un po’ del nostro flusso offensivo. Abbiamo iniziato a sentire forse un po’ di stanchezza e non eravamo così lucidi come prima, ma abbastanza per vincere questa partita e per fare un passo importante per consolidare la nostra identità come squadra. Perché niente di meglio delle vittorie in trasferta può aiutare a costruire un corretto spirito di squadra.”

Comunicato Virtus Bologna