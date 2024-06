Luca Banchi: “Non si vincono le finali con i singoli ma con il lavoro di squadra. Importante la prestazione difensiva”

By

Coach Luca Banchi ha commentato così la vittoria in gara 2 della sua Virtus Bologna sull’Olimpia Milano:

“Gara molto solida dal punto vista difensivo e fisico. Abbiamo fatto una gara di grande intensità. Abbiamo continuato a credere alla vittoria nonostante un’inizio pessimo.”

Su Mickey:

“Gara di qualità. Dopo gara 1 dovevamo avere nel nostro arsenale un arma come lui.”

Su Cordinier:

“Ottimo impatto, abbiamo imparato ad apprezzare le sue qualità.”

Sulla squadra:

“Dobbiamo tenere testa come squadra, non con i singoli. Serve tenere alta la tensione e la concentrazione, fondamentale in partite così dure.”

Conclusione:

“Abbiamo tenuto Milano a 64 punti ma anche in gara 1 abbiamo fatto molto bene nonostante la grande prestazione di Shields. Avessimo fatto bene anche nell’ultimo minuto di gara 1..”