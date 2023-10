Luca Banchi: “Preparato molto bene la partita. Molto contento, fatto una prestazione molto consistente”

Al termine della partita contro l’Asvel valida per il quinto round di regular season di Turkish Airlines Euroleague queste sono state le parole di coach Luca Banchi: “Siamo molto contenti di un’altra vittoria in trasferta con una prestazione molto consistente, gestendo l’emergenza fin dall’inizio con i nostri lunghi in difficoltà per i falli, cercando di mantenere la linea sempre stabile di fronte a una squadra così fisica e atletica che stasera voleva dimostrare. Abbiamo risposto bene e quindi è bello vedere che la squadra ha mostrato lo stesso livello di energia, aggressività e desiderio nonostante fossimo di fronte a un team che ha cambiato l’allenatore solo due giorni fa e che voleva davvero ottenere la sua prima vittoria in questa stagione. Eravamo molto ben preparati mentalmente per giocare questo tipo di partita, e sono anche molto orgoglioso del modo in cui abbiamo giocato in maniera solida e precisa negli ultimi minuti, nel momento più difficile. Quando l’Asvel ha segnato delle triple incredibili per rimanere in partita, abbiamo risposto ogni volta con grande personalità ed è questo che mi rende più orgoglioso me per la prestazione e la vittoria.”

Comunicato Virtus Bologna