Luca Banchi: “Vittoria speciale per Achille Polonara. Buon lavoro in difesa e condiviso bene la palla in attacco con tiri di qualità”

Le parole di Coach Banchi in conferenza stampa dopo la vittoria a Monaco: “Contenti per la vittoria. La nostra prima quest’anno in EuroLeague. Felici per la consistenza che abbiamo dimostrato per la maggior parte della partita. Siamo solo all’inizio, quindi alcuni picchi, alcuni alti e bassi che fanno parte del momento. Ma credo che in alcune parti del gioco e in alcuni dettagli del gioco abbiamo dimostrato di avere la giusta volontà di competere in una partita così importante, affrontando una squadra tra le prime quattro. E credo che per la maggior parte della partita abbiamo fatto un ottimo lavoro, soprattutto a rimbalzo, in difesa, cercando di vincere il duello individuale contro giocatori così talentuosi. Quindi felice per la vittoria, una vittoria speciale, prima di tutto felice per Achi che non è qui con noi, questa vittoria è per lui. Sì, credo che l’abbiamo fatto grazie alla difesa e ai rimbalzi, come ho detto, perché questa è la parte in cui una squadra come il Monaco costruisce il suo successo. Hanno giocatori che possono segnare, che possono cambiare l’inerzia della partita in qualsiasi momento, perché hanno un uomo molto atletico e che può controllare i rimbalzi. L’anno scorso sono stati i primi per rimbalzi. Quindi, sì, abbiamo fatto un buon lavoro e credo che difensivamente abbiamo creato una condizione insieme a un attacco che era in grado di condividere la palla abbastanza bene, per costruire una buona qualità di tiri”.

Comunicato Virtus Bologna