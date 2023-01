Luca Baraldi: “Soddisfatti di questa EuroLega, abbiamo vinto a Madrid e Barcelona. Mercato? Valutiamo tutte le opportunità…”

By

Luca Baraldi, CEO della Virtus Segafredo Bologna ha parlato all’intervallo di Virtus-Olympiacos a Sky Sport.

“Siamo molto soddisfatti di questa prima stagione, abbiamo battuto grandissimi club come FC Barcelona e Real Madrid. Siamo ad un passo dalla zona playoffs in una stagione tra le più competitive di sempre in EuroLeague di grandissimo livello.”

Su Polonara:

“Achille Polonara è stato un discorso più di questa ultima estate che delle ultime settimane. Il giocatore poi ha fatto altre scelte ed è sicuramente un grande giocatore.”

Sul mercato:

“Mercato? Si è chiuso tra le squadre di EuroLega, non in generale. Siamo attenti a quello che propone il mercato, se ci sarà modo di migliorare la squadra lo faremo, altrimenti no.”