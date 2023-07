La dichiarazione del CEO di Virtus Segafredo Bologna Luca Baraldi: “In merito a quanto emerso relativamente alla posizione di Toko Shengelia, riteniamo opportuno precisare che il giocatore non è sul mercato e non è mai stata trattata una sua cessione con altri Club. Confermiamo che Toko, in relazione al contratto in essere, farà parte del roster di Virtus Segafredo Bologna anche nella prossima stagione”.

Ufficio stampa Virtus Bologna