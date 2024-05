By

Johannes Thiemann è finito nel mirino del Maccabi Tel-Aviv.

Gli israeliani, reduci dall’eliminazione nei Playoffs di EuroLega dal Panathinaikos, si troveranno di fronte a cambiamenti nel roster in estate. Anche in base alla situazione extra basket in Israele, ci saranno movimenti.

Sotto canestro piace molto il tedesco, reduce da un ottimo Mondiale con la Germania e uno dei pochi a salvarsi in questa stagione negativa dell’Alba Berlino. Il tedesco è in scadenza di contratto.