Mannion fallisce il colpo del KO. La Francia passa a Bologna trascinata da Gobert e Poirier nonostante un super Fontecchio

Amichevole di lusso in quel della Unipol Arena di Bologna tra Italia e Francia, a meno di 20 giorni dall’inizio di EuroBasket.

QUINTETTO ITALIA: Spissu, Tonut, Fontecchio, Melli, Polonara.

QUINTETTO FRANCIA: Heurtel, Fournier, Luwawu-Cabarrot, Yabusele, Gobert.

Ottimo avvio degli azzurri che, nonostante qualche tiro sbagliato di troppo, cercando di prendere il largo grazie ad un Simone Fontecchio ispiratissimo. Il neo NBA segna dalla lunga distanza ed è il principale autore del vantaggio azzurro che tocca anche il +7. Gobert e compagni si innervisiscono un pò troppo, lamentandosi con gli arbitri di qualche fischio mancato, con soli 4 punti segnati in 6 minuti di gioco. Molto bene anche l’impatto della panchina azzurra, su tutti un Biligha positivo e autore di una super schiacciata in contropiede su alzata di Mannion. Dopo 10 minuti è +6 Italia.

Il secondo quarto si apre con Elie Okobo protagonista della rimonta blues. I francesi si aggrappano al neo giocatore del Monaco, che con due triple ritornano in un amen a -3. Come prevedibile, si alzano le percentuali al tiro degli ospiti, ma l’Italia c’è e gioca bene, prediligendo la corsa e i ritmi alti. Soffrono i cm di Gobert e Poirier sotto canestro i lunghi azzurri, ma limitano i danni anche grazie ad una super difesa di squadra. 36-36 dopo 20 minuti di gioco. Benissimo gli azzurri nel primo quarto, seconda frazione chiaramente in favore dei francesi che livella la partita alla perfetta parità a metà gara.

Molti errori e un pò di frenesia, da entrambe le parti, comprensibile per un’amichevole a circa 20 giorni dall’inizio di EuroBasket. L’Italia è sempre più la squadra di Simone Fontecchio, scatenato in questa serata. Pochi minuti per Datome e Gallinari, entrambi alla ricerca della forma migliore. Molto bene Vincent Poirier, montagna in difesa e sempre eccellente in attacco come ci ha abituato a mostrare anche in EuroLega in maglia Real Madrid. Male Pajola, molto nervoso (colpito anche da tecnico) e impreciso al tiro. +4 Francia a 10 minuti dal termine.

La Francia prende il largo nell’inizio di quarto, sfruttando numerosi errori degli azzurri causati anche dalla maggiore intensità messa in campo dagli uomini di Collet. Ma Nico Mannion e Danilo Gallinari non ne vogliono sapere di mollare e riportano l’Italia sul -2. Francia a volte molto superficiale, soprattutto nella fase offensiva. Il finale di partita è molto equilibrato e spettacolare. Gallinari e Yabusele si battagliano canestro su canestro in una sfida molto appassionante. Rudy Gobert subisce molti falli nel finale ma sbaglia 3 liberi importantissimi, che lasciano gli azzurri in partita. 60 secondi al termine. Simone Fontecchio segna una super tripla che vale il -1, ma è sempre Rudy Gobert a riportare sul +3 la Francia nell’ultimo minuto di gioco. -3? Per poco, perché Danilo Gallinari segna la tripla che vale il pareggio a 23 secondi dal termine. Gli azzurri difendono fortissimo, la Francia sbaglia e si va all’overtime!

Già clima EuroBasket e tensione in campo, soprattutto tra Gobert e Gallinari che non si risparmiano colpi proibiti. Parte meglio la Francia in questo overtime, ma l’Italia c’è e non molla. La tripla di Tonut riporta gli uomini di Pozzecco a -1, ma Gobert è un colosso duro da marcare nel pitturato. Il big man neo Timberwolves però è decisamente impreciso dalla lunetta, lasciando numerosi punti per strada e gli azzurri a stretto contatto. Francia dominante a rimbalzo con numerosi extrapossessi in più. Nico Mannion sbaglia un facilissimo layup a pochi secondi dal termine, completamente solo in area, concedendo così la vittoria agli ospiti nonostante i numerosi errori ai liberi.

Esce a testa altissima l’Italia da questa amichevole con la Francia a poco più di 2 settimane da EuroBasket 2022.

ITALIA – FRANCIA 77-78 (19-13, 36-36, 50-54, 69-69)

MVP:

ITALIA: Della Valle, Spissu 8, Mannion 9, Biligha 4, Tonut 8, Gallinari 13, Melli 2, Fontecchio 24, Tessitori, Ricci 3, Baldasso, Polonara 6, Pajola, Datome, Petrucelli.

FRANCIA: Okobo 11, Mbaye, Luwawu-Cabarrot 7, Heurtel 7, Yabusele 11, Fournier 3, Maledon 3, Jaiteh, Poirier 14, Tarpey, Howard, Gobert 15, Cordinier 7.