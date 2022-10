Marco Belinelli: “Guardare l’Italia dalla tribuna una sofferenza. Parlerò con Coach Pozzecco per un ritorno in azzurro”

“Guardare la partita dell’Europeo Italia-Grecia in tribuna a Milano è stata una sofferenza, in questi contesti è difficile stare fuori. Ma era una decisione presa con coach Pozzecco e con il Presidente Petrucci. Parlerò di nuovo con il coach, per valutare un eventuale impiego in nazionale nella prossima estate”. Così Marco Belinelli, guardia della Virtus Segafredo Bologna ai microfoni di “Passa dal BSMT”, il podcast di Gianluca Gazzoli in onda due volte alla settimana – lunedì e giovedì –, dove i vari ospiti parlano di argomenti di attualità offrendo spunti, curiosità e momenti di riflessione.

Belinelli parla anche del suo ruolo in NBA, rivelando un particolare molto curioso e gratificante per la guardia della Virtus: “Quando ero al Forum di Assago per la gara tra Italia e Grecia, mi ha aspettato e salutato alla fine della partita Jordan Poole (playmaker di Golden State Warriors, ndr) che mi ha fatto presente che, quando i giornalisti gli chiedono chi sia stato il giocatore più difficile da marcare, fa sempre il mio nome”. Continua Belinelli: “Non è il primo che lo dice, anche Devin Booker mi fece presente questa cosa. È un grandissimo attestato di stima ed è segno di rispetto guadagnato da compagni ed avversari”.

La guardia della Virtus Bologna parla anche di Simone Fontecchio che, a breve, esordirà in NBA con la maglia degli Utah Jazz. La prima dichiarazione è, inevitabilmente, sui tiri liberi sbagliati nei quarti contro la Francia: “Sarebbe una bugia dire che quegli errori ai liberi non siano stati decisivi, ma Simone non va colpevolizzato. In quel caso, forse, è mancata un po’ di esperienza e, magari, non avremmo dovuto trovarci in quella situazione di punteggio”. Continua Belinelli: “Ho sentito Simone, dicendogli che ha fatto un grandissimo Europeo e che quanto accaduto può solo aiutarlo a crescere”. Alla domanda di Gianluca Gazzoli su quale ambiente troverà Fontecchio a Utah, Belinelli è convinto che “troverà una soluzione ideale per lui, con una squadra da rifondare, tanti giocatori che sono andati via e sono certo che riuscirà a giocarsi le sue carte”.

Marco Belinelli, nella sua intervista, ha affrontato anche altri temi come la qualità del campionato italiano, il livello del gioco NBA e le differenze con l’Europa ed il suo rapporto con alcuni dei grandi della pallacanestro mondiale, tra i quali Gregg Popovich.

La puntata sarà visibile online giovedì 13 ottobre.

Il podcast “Passa dal BSMT” si può ascoltare e vedere sui canali ufficiali di Gianluca Gazzoli:

Youtube: https://www.youtube.com/user/GGdiciottozerotto

Facebook: https://www.facebook.com/aboutgianlucagazzoli

Instagram: https://www.instagram.com/bsmt_basement/

Twitter: https://twitter.com/GGspecial