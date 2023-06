Matilde Villa vince il Premio Reverberi come Miglior Under 22

By

Il prestigioso Premio Reverberi gli “Oscar del basket”, istituito alla memoria dell’arbitro Pietro Reverberi, viene assegnato annualmente dal Comune di Quattro Castella sin dal 1985. Per la stagione 2022/23 a trionfare nella categoria femminile “Miglior Giovane Under 22” è stata Matilde Villa, classe 2004, alla sua prima stagione in maglia orogranata.

Matilde ora è impegnata con le Azzurre che domani faranno il loro esordio ad EuroBasket Women (15-25 giugno), giocando così il suo primo Europeo con la Nazionale Senior.

I premi verranno consegnati lunedì 26 giugno nella splendida cornice del Parco di Montebello di Salvarano (RE).

In passato per la categoria femminile lo hanno vinto anche Benedetta Bagnara, Martina Fassina, Anna Zimerle, Chicca Macchi ed Elisa Penna.

Nella famiglia Reyer lo hanno vinto tra gli altri Luigi Brugnaro nel 2012/13, Federico Casarin nel 2016/17 ed Eugenio Dalmasson nel 2019/20 oltre a Walter De Raffaele, Stefano Tonut, Tomas Ress e Bruno Cerella.

