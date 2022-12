Maxi squalifica di 11 giocatori per la rissa tra Magic e Pistons

Ieri notte Pistons e Magic sono stati protagonisti di una rissa, scoppiata dopo che Killian Hayes è finito fuori dal campo a causa di un contatto con Moritz Wagner (in seguito punito come Flagrant 2); oggi la NBA ha rilasciato un comunicato in cui annuncia la squalifica di 11 giocatori, 2 di Detroit (Killian Hayes per 3 gare e Amadou Diallo per 1 gara) e 9 di Orlando (Moritz Wagner per 2 gare, Cole Anthony, R.J. Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Admiral Schofield, Franz Wagner, Mo Bamba e Wendell Carter Jr per 1 gara).

Come da regolamento NBA, per permettere ai Magic di avere almeno 8 giocatori a referto nella prossima partita, solo 5 degli 8 giocatori che sono stati sospesi per una gara salteranno il prossimo incontro con Washington, mentre gli altri 3 resteranno fuori dal roster nella partita successiva contro OKC.