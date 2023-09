Memorial “Gianni Brusinelli” – Brescia sconfigge Trento e si aggiudica il torneo

Nella finale del IX Memorial “Gianni Brusinelli”, la Germani Brescia supera i padroni di casa della Dolomito Energia Trentino e chiude così la sua preseason con una vittoria. Premiato come MVP Jason Burnell.

È la Germani Brescia a partire meglio dopo la palla due scappando subito sul +5 (2 a 7 il punteggio) grazie al canestro di Christon ed ai 5 punti in fila del capitano Della Valle. Biligha prova a tenere a contatto i padroni di casa, ma la tripla di Petrucelli e i due canestri da sotto di Bilan portano il vantaggio di Brescia in doppia cifra e costringe Trento al time-out (6 a 16 dopo i primi 5 minuti). Trento fatica a trovare il fondo della retina, mentre Miro Bilan piazza un gioco 3 punti (2+1). Il capitano Forray, Udom e Hubb provano ad accorciare le distanze, riportando Trento sul -5 (16 a 21 il punteggio) a due minuti dal termine del primo quarto. I liberi di Petrucelli e il canestro in penetrazione di Cournooh riporta la Germani sul +9, ma il canestro quasi allo scadere di Biligha fissa il punteggio sul 18 a 25 dopo i primi 10’ di gioco.

Ci pensa David Cournooh a sbloccare il punteggio all’inizio del secondo quarto con una penetrazione delle sue. Dall’altro lato rispondono Hubb e il nuovo acquisto Biligha. Ecco arrivare il parziale della Germani (0-6) firmato da Burnell, Akele e Christon e il vantaggio ritorna così in doppia cifra sul +12 (21 a 33 il punteggio). Trento non ci sta ed è pronta a reagire, trascinata da uno scatenato Baldwin, che riporta i padroni di casa sul -5 al 15’. Dalla lunetta Udom e Conti accorciano sul -2 (37 a 39 il punteggio). I liberi di Cournooh e il canestro da due punti di Della Valle ridanno un po’ di ossigeno a Brescia che riesce così a tornare sul +6 ad un minuto dalla fine del primo tempo. La tripla di Baldwin e la schiacciata di Biligha riporta Trento sul -2 ma il canestro di Della Valle a 5 secondi dalla fine blocca il punteggio sul 42 a 46 in favore dei biancoblu.

La Germani Brescia esce a marce altissime dagli spogliatoi e confeziona un parziale di 0-10 nei primi 3 minuti del terzo quarto (4 punti per Della Valle e Christon, 2 punti per Akele), e Trento è costretta a chiamare time-out sul -14 (42 a 56 il punteggio in favore dei biancoblu). Biligha interrompe il momento no dei padroni di casa piazzando una poderosa schiacciata. Forray e Baldwin riportano Trento sul -9, ma la Germani è brava a reagire e a tornare sul +11 al 27’. I padroni di casa provano a rientrare con la schiacciata in contropiede di Cooke Jr e il libero del tecnico ricevuto da Magro e convertito da Hubb, ma 5 punti consecutivi di Burnell allungano nuovamente il vantaggio dei biancoblu. Entrando nell’ultimo minuto la tripla di Baldwin vale il -8, ma i liberi di Petrucelli regalano la doppia cifra di vantaggio al termine della terza frazione di gioco (60 a 70 il punteggio al 30’).

I primi minuti del quarto quarto scorrono in sostanziale equilibrio, Hubb con una delle sue triple riporta Trento sul -7, ma la Germani è lesta a rispondere con il canestro da sotto di Akele su un assist stupendo di Cobbins. Ecco arrivare un nuovo parziale di 0 a 7 per Brescia grazie a Bilan, Christon ed Akele e la squadra di coach Magro ritorna così sul +14 (66 a 80 il punteggio). Bilan ci ha preso gusto e piazza altri 4 punti in fila prima del canestro di Biligha che prova ad interrompere il ritmo imposto dalla Germani. Prova di orgoglio di Trento che prova a rientrare arrivando fino al -11 grazie a Cooke jr, Ellis e Hubb. Ma Akele decide di piazzare il colpo del KO realizzando 4 punti di fila e riportando i biancoblu sul +15 ad un minuto dal termine. La partita termina con il punteggio di 77 a 92 in favore dei biancoblu.

TABELLINO

Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia 77-92

(18-25, 42-46, 60-70)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 7, Hubb 15, Alviti 2, Niang, Conti 1, Forray 6, Cooke Jr 6, Diarra, Udom 4, Biligha 17, Ladurner, Baldwin 19. All. Galbiati

GERMANI BRESCIA: Christon 12, Gabriel, Bilan 15, Burnell 20, Tanfoglio, Della Valle 16, Tonelli 3, Petrucelli 7, Cobbins, Cournooh 6, Akele 13, Porto. All. Magro

