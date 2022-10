Memphis Grizzlies, c’è l’estensione di Brandon Clarke ad ottime cifre

Uno degli elementi chiave dei Memphis Grizzlies sorpresa delle ultime stagioni è Brandon Clarke, ala canadese scelta al draft 2019. Per questo la dirigenza lo ha confermato con un’estensione di 4 anni a 52 milioni che lo terrà in Tennessee fino al 2027. Per lui in tre anni di NBA 11 punti di media con quasi il 60% dal campo, inoltre negli ultimi Playoffs ha catturato oltre 3 rimbalzi offensivi a partita.

Con questo rinnovo la squadra sarà la stessa anche per la prossima stagione, ad eccezione di Dillon Brooks che è l’unico presente negli anni scorsi con il contratto in scadenza (c’è anche Danny Green ma è appena arrivato).