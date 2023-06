Milano-Bologna, Messina: “Partita tosta, siamo andati a strappi. Bisogna fare di più”

Coach Ettore Messina ha commentato così la seconda partita della serie finale: “Loro hanno fatto una partita molto tosta, noi siamo andati un po’ a strappi, con momenti buoni e meno buoni, ma è importante averla vinta. Nessuno ha avuto continuità per tutta la partita, quindi dobbiamo fare passi avanti. Sono stati fondamentali i rimbalzi, ma abbiamo avuto troppe palle perse e passato male la palla, tranne in alcune occasioni. Non è abbastanza, bisogna fare di più. Giochiamo contro una squadra con grandissime risorse. Nel quarto periodo avevamo un vantaggio importante. Non sei mai in controllo contro una squadra come Bologna, però stavamo giocando bene. Poi fai due tiri affrettati, due palle perse, oggi Shabazz ovviamente ha giocato una partita molto nervosa e tesa, e te li ritrovi addosso. Non è stata superficialità, non sei mai superficiale in una finale, ma abbiamo commesso degli errori, forse perché sentivamo il bisogno di chiuderla prima. Poi Shavon Shields ha prodotto due giocate nel finale da grande campione e Melli segnato due tiri liberi sotto pressione da grande campione. Sull’ultima rimessa, non potevo rimettere in campo i piccoli. Avevo scelto i tre lunghi per prendere il rimbalzo, perché pensavo sbagliassero di proposito il tiro libero a sei secondi dalla fine. Chiaro che ero preoccupato di rimettere con tre lunghi, per cui si può discutere se avrei dovuto tenere in campo i piccoli, ma poi se come pensavo avessero sbagliato il tiro libero avremmo avuto problemi a rimbalzo. Gara 3? L’ambiente sarà difficile, lo sappiamo, dovremo isolarci e giocare la miglior partita possibile”.

Uff stampa Olimpia Milano