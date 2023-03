Milano è inarrestabile e passa anche a Brindisi

Nel match tra le due squadre più in forma del momento, è l’Olimpia ad affermare la propria superiorità conducendo una partita ai limiti della perfezione e interrompendo la striscia di cinque vittorie consecutive della Happy Casa.

HAPPY CASA BRINDISI – OLIMPIA MILANO 79-98 (15-29, 26-23, 17-27, 21-19)

QUINTETTO BRINDISI: Mascolo, Reed, Lamb, Burnell, Perkins

QUINTETTO MILANO: Napier, Baron, Shields, Melli, Voitgmann

PRIMO QUARTO:

Comincia alla grande l’Olimpia con un ottima circolazione di palla manda in tilt la difesa brindisina e costringe Vitucci a chiamare il primo timeout della partita dopo la seconda bomba di Baron del +11. Dopo il minuto di sospensione il copione non cambia: Milano è pressochè perfetta in attacco e arriva al massimo vantaggio sul +20, 9-29. Da segnalare l’uscita di Shields per un problema alla caviglia in seguito ad un fallo commesso da Reed. Negli istanti finali di quarto ci pensa Harrison a diminuire il passivo con due canestri che permettono alla Happy Casa di chiudere i primi 10’ sul -14.

SECONDO QUARTO:

Ancora Harrison sugli scudi per non far scappare i meneghini, sono tutti suoi i punti di Brindisi nei primi minuti del quarto. Nelle fila degli ospiti a far la differenza è la verticalità e la fisicità di Voigtmann sotto canestro, difficile da arginare per Bayehe e Perkins. Il tedesco tiene sempre a distanza i tentativi di rimonta dei pugliesi. Gli ultimi minuti prima dell’intervallo lungo, vedono Mezzanotte accendersi e portare i suoi sotto di sole nove lunghezze, 38-47. Il secondo quarto si conclude con la schiacciata del solito Voigtmann che fissa il punteggio sul 41-52.

TERZO QUARTO:

L’Olimpia, come nel primo quarto, ritorna ad essere incisiva e allunga nuovamente sul +16 grazie ai canestri di Baron. Vitucci ordina la zona ma non sortisce nessuno effetto, l’attacco milanese continua a trovare sempre la via del canestro terminando il quarto a quota 79 e mettendo ben ventuno punti di distacco dopo 30’.

ULTIMO QUARTO:

Gli ultimi 10’ non offrono grandi spunti: la squadra di Messina controlla l’andamento della partita e tiene sempre a distanza una Happy Casa che non sembra dare segnali di rimonta. Al PalaPentassuglia continua la striscia positiva di Milano che batte Brindisi 79-98.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 79-98 (15-29, 41-52, 58-79, 79-98)

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 11 (2/6, 2/6, 5 r,), Reed 4 (2/5, 0/1, 1 r.), Bowman 8 (1/5, 2/5, 3 r.), Harrison 12 (5/7, 0/2, 2 r.), Mascolo 7 (3/6, 0/1, 4 r.), Lamb (0/1 da 3, 1 r.), Mezzanotte 13 (2/4, 2/5, 5 r.), Riismaa 5 (1/1, 1/3, 1 r.), Bayehe 2 (0/1, 2 r.), Perkins 15 (6/9, 0/2, 4 r.), Vitucci ne, Bocevski. All.: Vitucci.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Pangos 3 (0/4, 1/4, 1 r.), Tonut 14 (1/2, 2/4, 5 r.), Melli 14 (5/5, 9 r.), Baron 21 (3/3, 5/9, 1 r.), Ricci 4 (1/2, 5 r.), Baldasso (0/2 da 3, 1 r.), Alviti 3 (1/2 da 3), Voigtmann 12 (4/5, 0/1, 7 r.), Shields 3 (1/1,), Napier 10 (1/2, 1/5, 1 r.), Davies 14 (5/5, 5 r.), Tonut 9 (1/2, 1/2, 3 r.), Panna (0/1). All.: Messina.

BASKETINSIDE MVP: Billy Baron 21 punti (3/3, 5/9, 1 r.)

PROGRESSIVI: 15-29, 41-52, 58-79