Milano esce alla distanza e non lascia scampo a Pesaro

Milano torna da Pesaro con una vittoria, ottenuta in virtù della maggior profondità delle proprie rotazioni e dell’evidente gap a proprio favore dal punto di vista fisico. I padroni di casa erano partiti bene, ma poi gli ospiti hanno fatto valere la maggior fisicità e, nel secondo tempo, è sopraggiunta la stanchezza per gli uomini di Repesa.

Le ultime resistenza pesaresi sono state spazzate via da due triple chiave di Baldasso, da cui la squadra marchigiana non si è più ripresa. L’impegno non è mancato, ma il vantaggio esterno è sempre rimasto in doppia cifra da lì in poi.

Quintetto Pesaro: Kravic, Abdur-Rahkman, Moretti, Mazzola, Charalampopoulos

Quintetto Milano: Davies, Thomas, Pangos, Melli, Hall

Milano ritrova Baldasso e lascia a riposo Tonut, come già annunciato. Tra gli stranieri, è Hines a beneficiare di un turno di pausa. Le due squadre cercano di giocare con varietà di soluzioni ed entrambe alternano manovre perimetrali a altre più vicine a canestro. Il rimto è alto, l’intensità non manca e la gara, di conseguenza, è molto piacevole. Il punteggio rimane in equilibrio, ci sono diversi errori da ambo le parti, ma è normale quando si gioca con questa energia. Gli ospiti provano a sfruttare la scelta di proporre Thomas come numero 3 facendolo giocare in post confidando che chiunque lo marchi farà fatica a tenerlo fisicamente in quella situazione. Anche in difesa, l’Olimpia può permettersi diversi cambi sui lunghi proprio perché se a cambiare è uno come Thomas, rimane quasi intatta la capacità di non subire il fisico degli aversari. Pesaro, comunque, difende bene, di squadra, con tanta velocità nei movimenti, e Milano segna solo 6 punti nei primi 5 minuti, contro i 7 dei padroni di casa. Messina prova il doppio play con Pangos e Mitrou-Long in campo insieme, ma la brutta prova di Davies in questa fase iniziale fa sì che i milanesi continuino a segnare poco. È solo l’ottima difesa a tenere a galla gli uomini di Messina, perché Davies continua a collezionare figuracce in attacco e così è davvero imbarazzante per lui. Visconti ha un bell’impatto dalla panchina per Pesaro, che nel finale di frazione concretizza la superiorità messa in mostra per la maggior parte del tempo e chiude 18-11.

Anche l’inizio del secondo quarto è favorevole a Pesaro. Milano sembra avere un atteggiamento scocciato, del tipo “io mi impegno anche e quindi dovrei vincere di default, ma se invece vincete voi, fate come volete”. Visconti e Cheatham sono gli uomini della svolta, e Milano si mantiene in linea di galleggiamento solo grazie a due triple improbabili di Ricci e Baldasso. La cosa che perplime di più per quanto riguarda gli ospiti è che è vero che Davies ha fatto cose orrende, ma uscito lui, nessuno ha più provato a giocare vicino a canestro ed è partito il bombardamento da fuori, che se lo fai col Real si può capire, ma se ti riduci a esso anche con Pesaro, c’è da farsi molte domande. I padroni di casa flirtano con la doppia cifra di vantaggio sul 26-17, e Milano nei primi 3’ e mezzo del quarto ha tirato solo e esclusivamente da 3, a parte quando Voigtmann ha preso il rimbalzo offensivo. Gli ospiti si avvicinano sul 26-22 in virtù di un’altra tripla di Baldasso e del suddetto rimbalzo offensivo, poi Melli lucra un paio di falli con l’esperienza, Voigtmann prende un altro rimbalzo offensivo e, insomma, Milano ci mette il fisico da EuroLega e Pesaro non ha risposte contro questo approccio. Il parziale esterno si estende fino allo 0-11 e Pesaro continua a rimanere bloccata proprio perché non può più tirare in libertà o quasi, ma ogni singolo giocatore viene messo sotto pressione dal proprio marcatore. Anche in attacco, Milano cerca e trova un gioco interno, così il parziale arriva fino allo 0-13 e viene interrotto solo da un 2+1 di Charalampopoulos. Milano gioca duro e commette falli di gioco, per i quali il pubblico si innervosisce ma non c’è alcun gioco sporco da parte degli uomini di Messina. L’attacco di casa si rianima perché cerca il più possibile di spingere gli avversari a rotazioni difensive che creino i giusti mismatch e, quando può, di correre il più possibile. Arriva un contro parziale di 11-3 che riporta Pesaro in vantaggio sul 37-32. Milano, però, torna a difendere in modo attento e, quando Hall e Pangos trovano due triple, portano gli ospiti ad andare all’intervallo lungo sul 39-41.

Olimpia Milano flickr

La ripresa inizia sul filo dell’equilibrio: c’è un po’ meno intensità ma molta voglia di muovere la palla e giocare di squadra, sia in attacco che in difesa. Dopo alcuni minuti, Pesaro sembra decisamente più stanca e si prende tiri un po’ affrettati, mentre Milano è più paziente e efficace. Anche in difesa i padroni di casa sembrano poco lucidi a volte, così il vantaggio esterno si estende fino al 46-53 e iniziano a esserci anche dei problemi di falli per i padroni di casa. Repesa è costretto al time out sul 46-55 ma anche uscendo dallo stesso arriva un fallo in attaco di Moretti. Messina pensa di poter allungare in modo importante e lascia in campoi molti dei suoi migliori giocatori, ma Pesaro non ci sta e, complici due blocchi irregolari di Davies e Thomas e un antisportivo di Datome, si avvicina fino al 49-55. I padroni di casa non si lasciano sfiduciare nemmeno da una gran tripla di Baldasso in trnasdizione e mettono in campo tutto ciò che hanno per sperare in una rimonta. Totè, però, produce un 1/4 ai liberi che proprio non ci voleva in questo momento, e un’altra tripla di Baldasso dà la prima doppia cifra di vantaggio agli ospiti sul 49-61. Mitrou-Long infierisce nuovamente da 3 e il quarto si chiude sul 51-66.

Pesaro inizia l’ultimo quarto con una tripla di Cheatham, ma poi commette una serie di errori che non lasciano ben sperare. Milano bada a non strafare, forte dell’ampio vantaggio, facendo giusto quello che serve per non perdere la doppia cifra. A metà frazione il punteggio è di 62-74, e anche in seguito, gli ospiti non perdono mai la doppia cifra di vantaggio. Finisce 71-85.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 71-85

TABELLINO PESARO: Kravic 8, Abdur-Rahkman 15, Visconti 9, Moretti 11, Stazzonelli ne, Mazzola, Gudmundsson 2, Charalampopoulos 14, Totè 1, Cheatham 12

TABELLINO MILANO: Davies 15, Thomas 13, Mitrou-Long 3, Pangos 9, Melli 11, Ricci 5, Biligha, Hall 5, Baldasso 13, Alviti, Datome 6, Voigtmann 5

PARZIALI: 18-11, 21-30, 12-25, 20-19

PROGRESSIVI: 18-11, 39-41, 51-66, 71-85

BASKETINSIDE MVP: Tommaso Baldasso