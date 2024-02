Milano-Napoli, Milicic: “Una grande emozione”. Ennis: “Ci crediamo e cercheremo la vittoria”

Le dichiarazioni di Coach Igor Milicic dopo la vittoria della sua Napoli in semifinale di Coppa Italia su Reggio Emilia:

“Sono molto contento di aver vinto, è stata una partita bellissima, una vera battaglia. Abbiamo giocato bene in attacco e bene difensivamente, soprattutto nel secondo tempo. I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto tutti un passo in avanti, soprattutto a rimbalzo e nella gestione degli ultimi minuti hanno giocato in maniera intelligente e accorta. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per quello che hanno portato in campo, per l’attitudine e la perseveranza che hanno dimostrato. È una grande vittoria, riportare Napoli in finale di Coppa Italia dopo 17 anni è una grande emozione.

Non è stato il singolo giocatore ma l’intera squadra ad aver fatto una partita incredibile, tutti hanno combattuto, tutti hanno dato qualcosa. Lo abbiamo fatto per questa grande famiglia che è il Napoli Basket, per il nostro popolo, per la nostra gente che meritava questa gioia dopo tanti anni. Nessuno avrebbe mai pensato che noi oggi saremmo stati qui, e questo è un grande riconoscimento per noi, per la proprietà, per i nostri tifosi, per tutti noi!”

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva:

“Complimenti alla nostra squadra ed alla nostra gente. Questo risultato è tutto per Napoli, ed è il frutto di tutti gli sforzi fatti durante la stagione dalla nostra formazione. I ragazzi sono stati bravissimi, non hanno mollato mai, e questo ci ha dato la possibilità di vincere. Domani cercheremo l’impossibile. Abbiamo poco tempo per recuperare, ma proveremo di fare tutto quello che è possibile. Siamo qui per vincere. Giochiamo contro una grande squadra come Milano, ma faremo di tutto perché la gente sia ancora più orgogliosa di noi.”

Dichiarazione di Tyler Ennis:

“Non abbiamo giocato bene per i primi tre tempi. Poi con un grande finale siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Per domani non ci poniamo limiti. Ci crediamo e cercheremo la vittoria.”

Uff stampa GeVi Napoli Basket