Milano si rialza e vince nettamente con la Reyer Venezia

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UMANA REYER VENEZIA 95-72

Parziali: 24-16, 44-28, 74-46, 95-72.

Olimpia Milano: Lo 4, Bortolani 10, Garavaglia, Melli 5, Kamagate 9, Ricci 3, Flaccadori 5, Hall 19, Caruso 2, Shields 19, Mirotic 12, Voigtmann 7. All. Messina.

Umana Reyer: Tessitori 7, Casarin 7, De Nicolao 3, O’Connell 5, Janelidze ne, Brooks 5, Simms 11, Wiltjer 14, Iannuzzi, Brown Jr. 11, Tucker 9. All. Spahija.

Un brutta domenica per l’Umana Reyer che crolla a Milano sotto i colpi di un’Olimpia formato Eurolega. Gli orogranata pagano le rotazioni corte causate dal forfait di Spissu, trauma contusivo alla coscia destra (seguiranno comunicazioni nei prossimi giorni) e Parks, fuori dal 24 ottobre a causa prima di una lesione muscolare al bicipite femorale e poi a una bronchite. Inoltre, in corso di gara Barry Brown Jr. ha richiesto il cambio a causa di un dolore all’adduttore. La partita di fatto dura un tempo in cui l’Umana, sfortunata al tiro, prova a limitare le bocche di fuoco dei bi–campioni d’Italia, ma Shields e Hall chiudono rispettivamente con 14 e 12 punti la prima frazione.



La partita di fatto termina verso la metà del terzo quarto quando l’Olimpia raggiunge i 30 punti di vantaggio, il resto è solo garbage-time.

Da Milano gli orogranata voleranno direttamente a Riga per la terza trasferta consecutiva, gara valevole per l’ottava giornata di Eurocup. L’Umana Reyer rimane comunque al secondo posto in classifica con un record positivo di 6-2.

