Mirotic e Shields puniscono Napoli, Milano batte la Gevi in volata

La Generazione Vincente Napoli Basket sfiora l’impresa e viene superata di misura dai campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 86-84. La squadra di Milicic priva di Brown tenuto precauzionalmente a riposo per un fastidio al ginocchio destro, gioca una partita di grande intensità, e per una frazione di secondo non trova il canestro della vittoria con Zubcic che segna un attimo dopo il fischio della sirena.

Parte forte Milano con le bombe di Flaccadori e Mirotic. Dopo due minuti è già 6-2. Napoli subito esaurisce il bonus falli e Melli segna 6 punti consecutivi. Ennis prova a reagire realizzando 4 punti, e Zubcic trova le due prime bombe della gara. A metà tempo il punteggio vede Milano avanti 14-12. Milano replica con un parziale 5-0 e si riporta a più 7 sul 19-12. Gli azzurri reagiscono con Sokolowski, e con un’azione da tre punti di Dut Mabor si riportano a meno due 22-20. Shields trova 4 punti consecutivi, Pullen non trova la retina dalla distanza, ed il primo quarto si chiude con Milano avanti 28-22.

Zubcic segna 5 punti in avvio di secondo quarto, e la Gevi resta attaccata in partita con 5 lunghezze di svantaggio dopo 4 minuti sul 32-27. Mirotic e Melli ritrovano il canestro da tre, mentre Pullen non riesce a sbloccarsi. A metà tempo Milano vola a più 11 sul 38-27 e Milicic è costretto a chiamare time out. Ennis, ed una bomba di Lever, riportano Napoli a meno 6 sul 38-32, e questa volta è Messina che chiama time out. La Gevi prosegue nel suo momento positivo, e con Pullen ed Owens da tre punti trovano la parità 40-40 ad un minuto dalla fine del periodo. All’intervallo lungo Milano è ancora avanti ma di una sola lunghezza 43-42.

Zubcic alla sua quarta bomba firma il sorpasso ad inizio terzo tempo. Mirotic firma il contro sorpasso, e dopo tre minuti il punteggio è 48-47. È una battaglia dall’arco con Owens che replica, e realizza la sua seconda bomba. Napoli a metà tempo è avanti di 4 sul 48-52. Milano reagisce con un parziale di 5-0, e Milicic si rifugia nel time out sul 53-52. Pullen con un’azione da tre punti riporta Napoli avanti. A tre minuti dal termine della terza frazione è perfetta parità 58-58. Ennis da distanza siderale, e con una penetrazione clamorosa, trova 5 punti consecutivi e porta avanti la Gevi di 5 lunghezze 58-63. Pullen è scatenato, ne mette un’altra da tre ad un minuto dalla sirena e segna due liberi. Napoli è a più 7, prima della bomba sulla sirena di Shields. Il terzo quarto si chiude 64-68.

Un fallo antisportivo fischiato a Sokolowski, e la bomba di Flaccadori regalano a Milano il sorpasso in avvio dell’ultimo quarto di gara. Pullen ispiratissimo segna da 10 metri. È parità 71-71 dopo tre minuti. Hall riporta avanti Milano con una bomba, ed un canestro da sotto. A metà ripresa Milano è avanti di 4 sul 78-74. Ennis reagisce, ma Mirotic da tre riporta la squadra di Messina a più 5, e Milicic chiama time out. Napoli non molla mai, e trova la quinta bomba di Zubcic. A tre dal termine la Gevi è sotto di 4 sul 83-79. Il finale è in volata con i liberi realizzati da Pullen. Messina chiama time out a due minuti dalla sirena sul 83-81. Mirotic dalla lunetta riporta avanti Milano più 5. A 30 secondi dalla fine Ennis con un’azione da tre punti porta Napoli a meno due sul 86-84. Milano non segna l’ultima azione, e Pullen sfiora l’ennesima impresa trovando il ferro. Il tiro di Zubcic è purtroppo realizzato dopo la sirena finale. Milano vince 86-84.

