Mondiale U17. Italia fantastico argento dietro agli impredibili USA

L’Italia si gode un grandissimo secondo posto al Mondiale Under 17 che si è chiuso a Istanbul consegnando il titolo (scontato) agli USA apparsi una squadra totalmente illegale in tutta la durata manifestazione in Turchia. Un risultato storico per il basket giovanile azzurro che mette in bacheca la terza medaglia d’argento in un Mondiale della sua storia dopo quelli del 1991 e 2017 ottenuti entrambi in Under 19.

La finale allo Sinan Erdem Dome suggella ancora la netta superiorità dei statunitensi che ha segnato mediamente 128 punti nelle sette partite che hanno portato al titolo Mondiale con uno scarto medio di oltre 67 punti. Gli Azzurri senza pressione hanno cercato di reggere l’urto ma la fisicità e il talento dei statunitensi sono stati davvero debordanti. Primo quarto con gli USA avanti 32-19 e partita già decisa all’intervallo con i ragazzi di coach White in vantaggio 73-36. Nella ripresa si prosegue passando attraverso il rotondo 100-63 del 30′ fino al definitivo 88-129 con un ultimo quarto maggiormente livellato dagli americani che pensavano già alla festa finale.

Per l’Italia 20 punti con un 6/6 da tre punti per Achille Lonati, 18 punti a testa di Maickol Perez e Adrian Mathis, doppia cifra anche per Diego Garavaglia (12). Per gli USA il top scorer e Koa Peat (26 punti e 8 rimbalzi), 24 e 13 rimbalzi per Cameroon Boozer, uno dei due figli gemelli dell’ex All Star NBA Carlos.