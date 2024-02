Morto a 63 anni l’ex presidente della Fortitudo Gilberto Sacrati

E’ scomparso venerdì scorso – ma la notizia è uscita solo nella tarda serata di ieri – l’ex patron della Fortitudo Bologna Gilberto Sacrati. L’imprenditore aveva 63 anni. Il decesso probabilmente per cause naturali. L’allarme è scattato – come scrive il Resto del Carlino – quando Sacrati, che soffriva di una serie di patologie non ha più risposto al telefono ai familiari che lo avevano sentito il giorno prima. Tuttavia il suo legale Raffaele Bordoni ha chiesto di effettuare sulla salma ulteriori accertamenti.

Sacrati diventa proprietario della Fortitudo nel marzo del 2007, dopo la già tormentata gestione di Michele Martinelli. L’acquisizione dell’Aquila è soprattutto il mezzo per la realizzazione di un mega impianto sportivo, il Parco delle Stelle, che tuttavia non rimarrà che sulle carte. Infatti accanto a risultati sportivi deludenti, culminati con la retrocessione dalla A nel 2009 e l’effimera vittoria dell’A Dilettanti nel 2010, si aggiungerà proprio in quell’anno il commissariamento del Comune che segna il tramonto definitivo del suo progetto edilizio.

Dopo una non affiliazione nel 2010-11, a fine 2012 si chiude mestamente anche il capitolo sportivo con l’esperienza della società Eagles (ex Ozzano), sempre in terza serie (ora Divisione Nazionale A), una scelta che per mesi spaccherà in due la piazza fortitudina (una parte si legherà infatti alla Biancoblù Basket di Romagnoli in Legadue).

Nel gennaio del 2018 Sacrati fu condannato a tre anni e mezzo di reclusione per il fallimento della società Ripresa e a dicembre dello stesso anni gli vennero inflitti altri quattro anni per il crac Fortitudo. Dopo un lungo iter giudiziario la Cassazione ridusse le pene complessivamente a 4 anni e due mesi, da scontare ai domiciliari viste le precarie condizioni di salute dell’imprenditore nato a Senigallia ma da sempre residente a Bologna.