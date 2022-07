Multa di 500mila dollari a Joe Lacob, proprietario dei Golden State Warriors

By

Il proprietario dei Golden State Warriors Joe Lacob è stato multato per 500mila dollari dalla NBA, per aver espresso pubblicamente commenti negativi sulla Luxury tax.

Qualche settimana fa Lacob era ospite di un podcast con Andre Iguodala e Evan Turner, e ha parlato dei 346 milioni di dollari di monte stipendi dei Warriors, compresi i 170 milioni per la Luxury tax: “Il fatto è che siamo solo 40 milioni oltre la Luxury tax, che non è poco, ma non è nemmeno tantissimo. Però andiamo fuori di 200 milioni a causa della penale sulle Luxury tax, considerò ciò estremamente ingiusto visto che la nostra squadra è costruita con i primi 8 giocatori scelti da noi al Draft.”