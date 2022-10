Napoli-Reggio Emilia, Menetti: “contro il loro talento il nostro gioco e la nostra qualità.”

Queste le parole di coach Menetti alla viglia: “Scendiamo all’ombra del Vesuvio per la seconda trasferta di campionato, cercando di dare continuità al buon approccio alle gare fuori casa affrontate in questo inizio di stagione. Per farlo servirà una partita molto attenta, di grande energia e concentrazione: dovremo farci trovare preparati a rintuzzare le folate di Napoli, formazione dal grande talento offensivo, cercando di metterli in difficoltà attraverso il nostro gioco e le nostre qualità”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana