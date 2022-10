Nate Robinson: “Da 4 anni soffro d’insufficienza renale”

Nate Robinson, ex NY Knicks vincitore per tre volte della gara delle schiacciate che ha anche provato la carriera NFL, ha annunciato di soffrire d’insufficienza renale da 4 anni.

Ecco la dichiarazione di Robinson: “Sono in cura per insufficienza renale e ci sto facendo i conti in silenzio da quattro anni. Condivido questo adesso perché voglio essere la voce di tutti quelli che hanno problemi a parlare della loro malattia, e per riunirci sotto una grande causa – la nostra salute.

Non sono mai stato un leader vocale sul campo, ho preferito guidare con l’esempio, ma adesso è tempo per me di farmi avanti e aiutare tutti gli affetti da malattia renale.

Sono grato per le cure e il supporto che ho ricevuto e continuo a ricevere durante questo periodo, e spero che attraverso questo annuncio possa aiutare altri come me.”



11-year NBA veteran Nate Robinson – a three-time Slam Dunk Contest champion – announces he is battling renal kidney failure and is undergoing treatment. 🙏🏽 pic.twitter.com/VICvjXOW7k — Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2022