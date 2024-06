Nazionale –  Da domani si aggregano Abass, Bortolani, Caruso, Melli, Pajola, Polonara, Ricci e Tonut

Comincia a comporsi il roster definitivo degli Azzurri in vista del Torneo Pre Olimpico in Portorico (2/7 luglio). Si aggregheranno alla squadra domani, martedì 18 giugno, gli atleti Awudu Abass, Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Nicolò Melli, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci e Stefano Tonut.

Sono stati invece autorizzati a lasciare oggi il raduno Azzurro Amedeo Tessitori, Tomas Woldetensae, Leonardo Marangon, Federico Miaschi, Grant Basile, Francesco Ferrari, Leonardo Faggian, Federico Poser e Mattia Palumbo.

Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Devo spendere due parole per ringraziare di cuore tutti i ragazzi che in questi giorni non si sono mai risparmiati durante gli allenamenti. Sono sempre più convinto che questo periodo sia stato un’occasione impagabile per noi di vedere all’opera atleti interessanti e che spero possano crescere ancora. Con enorme rammarico salutiamo Amedeo Tessitori, giocatore che per abilità, esperienza e status avrebbe meritato di giocare il Pre Olimpico e Tomas Woldetensae, giocatore di alto livello che meritava di rimanere con noi. In questa estate così serrata è già il momento di fare scelte dolorose“.

Si sono uniti alla squadra anche l’assistente allenatore Giuseppe Poeta e il preparatore fisico Matteo Panichi.

Mercoledì 19 giugno dalle 17.00, in Piazza Marconi a Folgaria, l’Azzurro Awudu Abass intervisterà, insieme a Tommaso Marino, il compagno di club e di Nazionale Achille Polonara nell’ambito del suo podcast “Step Out On Tour”. Anche in questo caso, l’evento è aperto al pubblico.

Sabato 22 giugno avrà luogo a Trento la conferenza stampa di presentazione dell’amichevole che gli Azzurri disputeranno a Trento il giorno successivo, domenica 23 giugno, contro la Georgia. La conferenza si terrà presso Palazzo Benvenuti alle ore 16.00.

Il soggiorno in Trentino si chiuderà quindi proprio domenica 23 giugno alla “Il T Quotidiano Arena” alle 19.00 con la decima edizione della “Trentino Basket Cup” e la sfida alla Georgia di Tornik’e Shengelia. Inizio previsto per le 19.00 con diretta su Sky Sport. I biglietti sono ancora in vendita a questo link .

NAZIONALE A MASCHILE

GLI AZZURRI DAL 18 GIUGNO

Presidente

GIOVANNI PETRUCCI

Capo Delegazione

LUIGI DATOME

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Commissario Tecnico

GIANMARCO POZZECCO

Assistente

EDOARDO CASALONE

Assistente

FEDERICO FUCÀ

Assistente

RICCARDO FOIS

Assistente

GIUSEPPE POETA

Preparatore Fisico

MATTEO PANICHI

Preparatore Fisico

FABRIZIO SANTOLAMAZZA

Ortopedico

RAFFAELE CORTINA

Medico

ROBERTO CIARDO

Osteopata

FRANCESCO CIALLELLA

Osteopata

ROBERTO OGGIONI

Team Manager

MASSIMO VALLE

Responsabile Comunicazione

FRANCESCO D’ANIELLO

Videomaker

MARCO CREMONINI

Addetto ai Materiali

ANDREA ANNESSA

Addetto ai Materiali

LUIGI MASSIMEI

*Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione sportiva 2023/2024

Il programma

Training Camp a Folgaria

18 giugno

Ore 16.00/18.00 – Allenamento presso Palazzetto di Folgaria

19 giugno

Ore 10.00/14.00 – Allenamento presso Palazzetto di Folgaria

20 giugno

Ore 10.00/14.00 – Allenamento presso Palazzetto di Folgaria

21 giugno

Ore 10.00/12.30 – Allenamento presso Palazzetto di Folgaria

23 giugno

Ore 19.00 Italia-Georgia (Trento, “Il T Quotidiano Arena”)

25 giugno

Ore 20.00 Spagna-Italia (Madrid, WiZink Center)

26 giugno

Trasferimento a Miami (USA)

Allenamenti a Miami

29 giugno

Trasferimento a San Juan (Portorico)

2 luglio

Italia-Bahrain a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Messico-Lituania a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

3 luglio

Lituania-Costa D’Avorio a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Bahrain-Portorico a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

4 luglio

Costa d’Avorio-Messico a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Portorico-Italia a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

6 luglio

Semifinali a San Juan (ore 22.00 e 01.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

7 luglio

Finale a San Juan (ore 00.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

FIP.IT