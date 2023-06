Nazionale Femminile – Domani ad Atene Italia in campo contro la Croazia

Dopo una settimana di allenamenti a Pordenone, la Nazionale Femminile domani sera scende in campo alla “Maroussi Agios Thomas Indoor Hall” di Atene per affrontare la Croazia (ore 18.30 italiane, le 19.30 locali, live YouTube), primo dei due impegni in terra ellenica. Domenica sera si replica alla stessa ora contro la Grecia.

Per la squadra di coach Lardo si tratterà di un altro test prezioso e significativo in preparazione all’EuroBasket Women 2023, che si giocherà a Tel Aviv e Lubiana dal 15 al 25 giugno.

Nella giornata di ieri Elisa Policari è stata autorizzata a lasciare il raduno di Pordenone, dove le Azzurre torneranno da lunedì per completare il percorso verso l’Europeo e dove giocheranno l’ultima amichevole prima della partenza per Tel Aviv, l’11 giugno contro la Germania alle ore 20.00.

Così Lino Lardo. “Partiamo per Atene con una settimana in più di allenamenti e qualche recupero importante nell’organico, a Pordenone abbiamo avuto più tempo per focalizzare alcune situazioni offensive. Ci piacerebbe vedere maggiore convinzione nel mantenere la difesa aggressiva per 40 minuti e migliorare un po’ la pressione a tutto campo e il controllo a rimbalzo. In attacco, il nostro DNA è chiaro e ci impone di trovare il maggior numero di soluzioni in contropiede”.

La Croazia non si è qualificata per l’EuroBasket Women 2023 e affronta questo torneo con una squadra molto futuribile: i precedenti sorridono alla formazione slava, che si è imposta in 13 occasioni su 18. L’ultimo incrocio a Slavonski Brod il 17 novembre 2018, quando le Azzurre si imposero 52-64 ipotecando la qualificazione all’Europeo 2019. Rispetto al torneo di Vigo, lo staff tecnico coordinato da Lino Lardo recupera Martina Fassina e Laura Spreafico: al ritorno da Atene al gruppo si aggregherà anche Lorela Cubaj, al momento impegnata con le Atlanta Dreams.

Le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone col Belgio alle 14.15.

L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro) alle 17.00 o alle 20.00. Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà tutta la fase finale.

Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

LE AZZURRE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra

0 JASMINE KEYS 1997 1.87 ALA SCHIO

2 MATILDE VILLA 2004 1.70 PLAYMAKER UMANA VENEZIA

3 NICOLE ROMEO 1989 1.70 PLAYMAKER RAGUSA

4 MARTINA BESTAGNO 1990 1.89 CENTRO SCHIO

8 COSTANZA VERONA 1999 1.70 PLAYMAKER SCHIO

9 CECILIA ZANDALASINI 1996 1.86 ALA VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

11 FRANCESCA PAN 1997 1.85 GUARDIA UMANA VENEZIA

12 VALERIA TRUCCO 1999 1.92 ALA-CENTRO GEAS SESTO SAN GIOVANNI

18 MARIELLA SANTUCCI 1997 1.75 PLAYMAKER UMANA VENEZIA

19 MARTINA FASSINA 1999 1.85 GUARDIA UMANA VENEZIA

21 SILVIA PASTRELLO 2001 1.78 ALA SAN MARTINO DI LUPARI

22 OLBIS ANDRÈ 1998 1.92 CENTRO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

23 LAURA SPREAFICO 1991 1.85 GUARDIA-ALA GERNIKA BIZKAIA

24 ILARIA PANZERA 2002 1.80 GUARDIA GEAS SESTO SAN GIOVANNI

fip.it