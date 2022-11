Nazionale Femminile – Le 16 Azzurre per la finestra di Napoli

Lino Lardo ha diramato la lista delle 16 Azzurre che la prossima settimana saranno impegnate a Napoli nella seconda finestra di EuroBasket Women 2023 Qualifiers.

La Nazionale Femminile scenderà in campo al PalaBarbuto, sempre alle ore 19.00, il 24 novembre contro la Svizzera e il 27 con la Slovacchia, nella sfida che con ogni probabilità deciderà la prima classificata del girone H. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta da Sky Sport.

Così coach Lino Lardo: “Finalmente torniamo in campo per un impegno ufficiale e per un obiettivo molto importante. Siamo felici di giocare in una piazza calda e ricettiva come Napoli, per ritrovare il calore del pubblico e soprattutto per migliorare la nostra classifica nel girone. Affronteremo sfide insidiose: la Svizzera la conosciamo poco ma ha già messo in difficoltà la Slovacchia, avversario di ottimo livello e contro il quale abbiamo vinto di 3 punti in trasferta”.

Le due partite saranno presentate nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Comune di Napoli lunedì 21 novembre alle 12.30. a fare gli onori di casa sarà l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, interverranno il Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria, il Team Director della Nazionale Roberto Brunamonti, insieme a coach Lino Lardo e alla squadra Azzurra. Nel corso della conferenza stampa il Responsabile Tecnico del MiniBasket Maurizio Cremonini presenterà il libro “45 Lezioni di MiniBasket”.

Nella mattinata di mercoledì 23 novembre una delegazione della Nazionale parteciperà a un convegno sulla violenza di genere che si terrà presso la Scuola “Vittorio Veneto”, Istituto che si trova a Scampia ed è sempre in prima linea rispetto alle tematiche della violenza e in particolare a quella di genere, cercando di rispondere in modo attivo ai bisogni dell’utenza e del territorio. Previsto anche un incontro nella palestra dell’Istituto tra alcuni alunni e le Azzurre.

Tutte le attività previste nella settimana che la Nazionale trascorrerà a Napoli sono state rese possibili grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Basket Napoli del presidente Federico Grassi e del Comitato Regionale Campania presieduto da Antonio Caliendo.

A Napoli farà il suo esordio con la Nazionale in veste di Team Manager Laura Macchi, 113 presenze e 1.387 punti in Nazionale. “Chicca” in carriera ha vinto 2 scudetti a Como e 7 a Schio, insieme a 6 edizioni della Coppa Italia e a 1 EuroCup. Per lei anche una stagione WNBA con le Los Angeles Sparks. Con l’Italia ha giocato tre Campionati Europei (2007, 2009, 2017). “Ringrazio il presidente Petrucci e Salvatore Trainotti per la fiducia nell’assegnarmi questo incarico. L’Azzurro ha un fascino tutto particolare, da sempre, mi sento onorata di essere stata scelta. Se prima era un orgoglio rappresentare la Nazionale come giocatrice, adesso lo sarà ancora di più”.

La Nazionale arriva al doppio impegno di Napoli forte delle due vittorie ottenute nel corso della prima finestra, giocata a novembre 2021, dopo i successi in Slovacchia (66-69) e sul Lussemburgo a Faenza (82-48). L’Italia affronterà gli ultimi due impegni delle qualificazioni a febbraio 2023: il 9 in casa del Lussemburgo e il 12 in Svizzera. Con un doppio successo in occasione delle sfide in programma a Napoli, l’Italia sarebbe certa della qualificazione e del primo posto nel girone H.

All’EuroBasket Women 2023 si qualificano 14 squadre, ovvero le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde dei 10 gironi. Nel caso in cui Slovenia e Israele fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificherebbero anche la quinta e la sesta migliore seconda. FIBA ha confermato l’esclusione dai Qualifiers e quindi dall’Europeo di Russia e Bielorussia, a seguito della guerra in Ucraina.

La Nazionale Femminile ha giocato a Napoli solo tre volte e le prime due sono state in occasione di amichevoli: nel 1954 il successo sul Belgio (51-50), nel 1996 il ko con gli Stati Uniti (46-86) e poi nel 2004 la vittoria sull’Ungheria (71-66) in una sfida delle Qualificazioni all’EuroBasket Women 2005.

Ticketing

La biglietteria è aperta da qualche giorno: questi i prezzi, prevista anche la possibilità di un abbonamento per le due gare e una serie di promozioni per i tesserati FIP.

Per acquistare l’abbonamento alle due partite

Per acquistare i biglietti di Italia-Svizzera

Per acquistare i biglietti di Italia-Slovacchia

Per le promozioni dedicate alle Società e ai tesserati FIP contattare il Comitato Regionale di appartenenza.

Le partite sono organizzate per la Federazione Italiana Pallacanestro da Master Group Sport, advisor commerciale della FIP.

Accrediti Media

I Media possono accreditarsi scrivendo un’email a ufficio.stampa@fip.it specificando la tipologia di accredito richiesta e la testata di riferimento.

Le Azzurre

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Famila Schio)

#5 Debora Carangelo (1992, 1.69, P, Dinamo Lab Sassari)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Segafredo Zanetti Bologna)

#11 Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, Fila San Martino di Lupari)

#12 Valeria Trucco (1999, 1.86, A, Geas Sesto San Giovanni)

#14 Sara Madera (2000, 1.87, C, Umana Reyer Venezia)

#19 Martina Fassina (1999, 1.82, G, Umana Reyer Venezia)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.92, C, Segafredo Zanetti Bologna)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.82, A, Germina Bizkaia – Spagna)

#24 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni)

#30 Beatrice Attura (1990, 1.70, P, Iveco Eirene Ragusa)

#31 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Reyer Venezia)

#41 Elisa Penna (1995, 1.88, A, Famila Schio)

Atlete a disposizione

Beatrice Del Pero (1999, 1.78, G, Segafredo Zanetti Bologna)

Martina Kacerik (1996, 1.81, G, La Molisana Campobasso)

Giulia Natali (2002, 1.77, G, Gesam Gas+Luce Lucca)

Francesca Pasa (2000, 1.73, P, Segafredo Zanetti Bologna)

Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Reyer Venezia)

Lo Staff

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Lino Lardo

Assistenti Allenatori: Massimo Romano, Cinzia Zanotti

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini

Medico: Giuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi

Fisioterapista: Giampaolo Cau

Fisioterapista: Davide Pacor

Team Manager: Laura Macchi

Funzionario FIP: Domenico Meroni

Responsabile Comunicazione: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini

Addetto ai materiali: Francesco Forestan

Il programma

20 novembre

Ore 13.00 Arrivo convocate entro le 13.00 c/o Hotel Palazzo Esedra – Piazzale V. Tecchio 50 (Napoli)

Ore 17.00-20.00 Allenamento c/o PalaVesuvio

21 novembre

Ore 10.00-12.00 Allenamento c/o PalaBarbuto

Ore 17.00-19.30 Allenamento

22 novembre

Ore 10.00-12.00 Allenamento

Ore 17.00-19.30 Allenamento

23 novembre

Ore 17.00-19.30 Allenamento

24 novembre

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 19.00 Italia-Svizzera

25 novembre

Ore 17.00-19.30 Allenamento

26 novembre

Ore 10.00-12.00 Allenamento

Ore 17.00-19.30 Allenamento

27 novembre

Ore 11.00-12.00 Allenamento

Ore 19.00 Italia-Slovacchia

Fine raduno

Il calendario del girone H

11 novembre 2021

Slovacchia-Italia 66-69; Lussemburgo-Svizzera 54-58

14 novembre 2021

Italia-Lussemburgo 82-48; Svizzera-Slovacchia 50-65

Classifica: Italia 2-0, Slovacchia, Svizzera 1-1; Lussemburgo 0-2

24 novembre 2022

Italia-Svizzera; Lussemburgo-Slovacchia

27 novembre 2022

Italia-Slovacchia; Svizzera-Lussemburgo

9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia; Slovacchia-Svizzera

12 febbraio 2023

Svizzera-Italia; Slovacchia-Lussemburgo

Ufficio Stampa Fip