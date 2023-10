Nazionale Femminile – Le azzurre convocate per Italia-Grecia a Vigevano

Lo staff tecnico coordinato da Andrea Capobianco ha diramato le convocazioni per le prime due partite di qualificazione al Women’s EuroBasket 2025, che tornerà in Italia a 18 anni di distanza dall’edizione giocata in Abruzzo.

La Nazionale Femminile, già qualificata di diritto, il 9 novembre affronta la Grecia al PalaElachem di Vigevano, che così ospiterà per la prima volta una partita di una squadra Azzurra: palla a due alle ore 20.00, diretta su RaiSportHD. Tre giorni più tardi, domenica 12 novembre, la trasferta in casa della Germania, ad Amburgo (ore 17.30). La seconda finestra si giocherà a novembre 2024 (in casa con la Repubblica Ceca il 7 novembre, trasferta in Grecia il 10), l’ultima a febbraio 2025 (il 6 in casa con la Germania, il 9 in Repubblica Ceca).

Sono dieci le Azzurre confermate, rispetto al Women’s EuroBasket disputato a giugno a Tel Aviv: prima convocazione in assoluto per le due italo-americane Gina Conti (playmaker del Geas) e Sierra Campisano, che ha chiuso la scorsa stagione a Faenza e ora gioca in Spagna. Graditi ritorni in Azzurro per Francesca Pasa, Martina Kacerik, Ilaria Panzera e Sara Madera.

Rinnovato anche lo staff che accompagnerà coach Capobianco nella sua nuova esperienza sulla panchina della Nazionale Femminile: Vincenzo Di Meglio (coach della Oxygen Roma) sarà uno degli assistenti, insieme alla confermata Cinzia Zanotti. Conferma anche per Alessandro Fontana, assistente del Famila Schio. La nuova Team Director è Kathrin Ress, Consigliere Federale e una lunghissima storia d’amore con la Maglia Azzurra (140 presenze, 1.060 punti).

LE AZZURRE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 JASMINE KEYS 1997 ALA FAMILA SCHIO 1 FRANCESCA PASA 2000 GUARDIA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA 2 MATILDE VILLA 2004 PLAYMAKER UMANA VENEZIA 3 GINA CONTI 1999 PLAYMAKER ALLIANZ S.S. GIOVANNI 8 COSTANZA VERONA 1999 PLAYMAKER FAMILA SCHIO 9 CECILIA ZANDALASINI 1996 ALA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA 11 FRANCESCA PAN 1997 GUARDIA UMANA VENEZIA 12 VALERIA TRUCCO 1999 ALA-CENTRO ALLIANZ S.S. GIOVANNI 13 LORELA CUBAJ 1999 CENTRO UMANA VENEZIA 14 SARA MADERA 2000 ALA-CENTRO GERNIKA BIZKAIA 19 MARTINA FASSINA 1999 GUARDIA UMANA VENEZIA 22 OLBIS ANDRÈ FUTO 1998 CENTRO SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA 23 LAURA SPREAFICO 1991 GUARDIA/ALA PASSALACQUA RAGUSA 24 ILARIA PANZERA 2002 GUARDIA ALLIANZ S.S. GIOVANNI 52 SIERRA CAMPISANO 1997 ALA-CENTRO A.E SEDIS BASQUET 77 MARTINA KACERIK 1996 GUARDIA MAGNOLIA CAMPOBASSO A DISPOSIZIONE ANASTASIA CONTE 2000 PLAYMAKER ALAMA S.MARTINO DI LUPARI BEATRICE DEL PERO 1999 GUARDIA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA CATERINA GILLI 2002 ALA OBG ROMA GIUDITTA NICOLODI 1995 ALA/CENTRO UMANA VENEZIA MESTRE SILVIA PASTRELLO 2001 ALA PASSALACQUA RAGUSA SARA RONCHI 2003 GUARDIA DELSER CRICH UDINE MARTINA SPINELLI 2002 CENTRO FAENZA BASKET PROJECT STEFANIA TRIMBOLI 1996 PLAYMAKER MAGNOLIA CAMPOBASSO

Team Director

KATHRIN RESS

Capo Delegazione

MAURIZIO BERTEA

Allenatore

ANDREA CAPOBIANCO

Assistenti Allenatori

VINCENZO DI MEGLIO, CINZIA ZANOTTI

Video Analista

ALESSANDRO FONTANA

Preparatore Fisico

ANDREA GIOTTOLI

Medico

PIERGIUSEPPE TETTAMANTI

Ortopedico

ROBERTO FABBRINI

Fisioterapisti

IRENE MUNARI, DANILO RAIMONDO

Team Manager

MARCO GATTA

Funzionario Delegato

BARBARA ZELINOTTI

Addetto Stampa

GIANCARLO MIGLIOLA

Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali

BARBARA BRIOLINI

Videomaker

MARCO CREMONINI

Le parole di coach Capobianco: “Da Vigevano parte il nostro cammino verso l’Europeo, che ci vedrà protagonisti nel girone che ospiteremo in Italia. Il percorso che ci attende è lungo ma anche se siamo qualificati dobbiamo sempre ricordarci di onorare la maglia azzurra. Ogni passo verso il 2025 deve darci stabilità e consapevolezze. Ripartiamo con entusiasmo, in questi giorni ho contattato al telefono tutte le giocatrici e mi ha fatto estremo piacere ascoltare il loro desiderio di affermarsi con la maglia della Nazionale. Dare il 100% in ogni occasione, allenamenti o partite: questo sarà il nostro mantra da qui al Women’s EuroBasket”.

E’ possibile acquistare i biglietti per la partita di Vigevano presso il circuito Vivaticket. Sono previste delle promozioni per i tesserati FIP, contattando il proprio Comitato Regionale.

La partita sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 7 novembre alle ore 11.15 presso la Sala Consiliare del Comune di Vigevano alla presenza del Sindaco Andrea Ceffa e dell’Assessore allo Sport Nunzia Alessandrino.

Oltre all’Italia, gli altri co-organizzatori di Women’s EuroBasket sono Repubblica Ceca, Germania e Grecia: ogni Paese ospiterà un girone della prima fase, a partire dai Quarti di finale si giocherà solo ad Atene. Dall’edizione del 2025 non ci saranno più gli spareggi tra le seconde e le terze classificate dei quattro gironi. Le prime due di ogni gruppo accederanno direttamente ai Quarti di finale.

Il calendario completo

9 novembre 2023

Italia-Grecia (Vigevano, ore 20.00, diretta RaiSportHD)

Repubblica Ceca-Germania

12 novembre 2023

Germania-Italia (Amburgo, ore 17.30)

Grecia-Repubblica Ceca

7 novembre 2024

Italia-Repubblica Ceca

Germania-Grecia

10 novembre 2024

Grecia-Italia

Germania-Repubblica Ceca

6 febbraio 2025

Italia-Germania

Repubblica Ceca-Grecia

9 febbraio 2025

Repubblica Ceca-Italia

Grecia-Germania

Sono 36 le squadre a sfidarsi nei Qualifiers della FIBA ​​Women’s EuroBasket 2025: le Nazionali dei 4 Paesi co-organizzatori sono qualificate di diritto e sono state inserite nel girone I, le restanti 32 sono state sorteggiate in 8 gironi da 4 squadre per contendersi i restanti 12 posti.

Girone A: Spagna, Paesi Bassi, Austria, Croazia

Girone B: Ungheria, Bulgaria, Finlandia, Slovenia

Girone C: Belgio, Lituania, Azerbaigian, Polonia

Girone D: Gran Bretagna, Danimarca, Estonia, Svezia

Girone E:, Francia, Israele, Irlanda, Lettonia

Girone F: Turchia, Romania, Islanda, Slovacchia

Girone G: Serbia, Portogallo, Macedonia del Nord, Ucraina

Girone H: Bosnia ed Erzegovina, Svizzera, Lussemburgo, Montenegro

Girone I: ITALIA, Repubblica Ceca, Germania, Grecia.

Il programma

5 novembre

Raduno a Milano entro le ore 16.00 presso l’NH Hotel City Life (Via B. Colleoni, 14)

Ore 18.00-20.00 Allenamento

6 novembre

Ore 11.00-14.30 Allenamento

7 novembre

Ore 12.30-15.30 Allenamento

8 novembre

Ore 11.30-14.00 Allenamento

9 novembre

Ore 12.00-13.00 Allenamento

Ore 20.00 Italia-Grecia

10 novembre

Ore 18.00-20.00 Allenamento (luogo da definire)

11 novembre

Ore 7.00 Trasferimento Aeroporto Milano Malpensa e volo charter per Amburgo

Ore 12.30 Trasferimento presso l’Hotel Lindter (Heimfelder street 123 – 21075 Amburgo)

Ore 17.30-19.30 Allenamento

12 novembre

Ore 9.45-10.45 Allenamento

Ore 17.30 Germania-Italia

A seguire rientro con volo charter da Amburgo a Venezia/Roma Fiumicino

Fine raduno

