Nazionale Under 20 Femminile – Le convocate per il raduno dal 18 al 20 Marzo

Torna al lavoro la Nazionale Under 20 Femminile, in raduno a Montegrotto Terme (Padova) dal 18 al 20 marzo. La prossima estate le Azzurre allenate da Giuseppe Piazza saranno impegnate nell’Europeo di categoria a Vilnius/Klaipeda (Lituania) dal 6 al 14 luglio.

Le avversarie del girone C saranno Polonia, Finlandia e Turchia.

Le convocate

Benedetta Aghilarre (2005, 170, G, Basket Roma)

Arianna Arado (2004, 186, A, Lupe S. Martino)

Nicole Benini (2005, 178, A, Basket Roma)

Ilaria Bernardi (2005, 178, G, Basket Costa Masnaga)

Beatrice Noemi Caloro (2004, 177, G, Basket Costa Masnaga)

Adele Maria Cancelli (2004, 186, C, Libertas Sporting School Udine)

Josephine Di Fine (2004, 183, A, I Have a Team Ragusa)

Martina Fantini (2005, 192, C, Basket Roma)

Lavinia Lucantoni (2005, 178, G, Basket Roma)

Sophia Lussignoli (2005, 170, G, Ororosa Bergamo)

Loredana Ngamene Takougang (2004, 185, C, Granda College Cuneo)

Cristina Osazuwa (2005, 190, C, Basket Costa Masnaga)

Chiara Rizzo (2004, 177, A, Stella Azzurra Roma-Nord)

Virginia Tempia (2005, 182, A, Futurosa Forna Basket Trieste)

Ramona Tomasoni (2004, 173, G, Brixia Basket Brescia)

Matilde Villa (2004, 175, P, Reyer Venezia Mestre)

Carlotta Zanardi (2005, 180, P, Brixia Brescia)

Sara Zanetti (2004, 185, A, Rhodigium Basket)

Atlete a disposizione

Alice Cappellotto (2005, 170, G, Cestistica Spezzina)

Anita Carraro (2004, 180, A, Cestistica Spezzina)

Sofia Ceppellotti (2005, 182, A, Libertas Sporting School Udine)

Daba Diakoumpa (2005, 188, A/C, Lupe S. Martino)

Agnese Gianangeli (2005, 183, A, Pol. Battipagliese)

Princess Amy Jakpa (2004, 185, C, Libertas Moncalieri)

Jessica Milani (2004, 165, P, Pall. Vigarano 2008)

Bianca Minelli (2004, 177, G, Pol. Battipagliese)

Ludovica Sammartino (2005, 181, A, Pall. Femm. Umbertide)

Chiara Schena (2004, 180, A, Stella Azzurra Roma-Nord)

Elena Streri (2004, 168, G, Futurosa Forna Basket Trieste)

Francesca Toffolo (2005, 180, A, Reyer Venezia Mestre)

Lo Staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giuseppe Piazza

Assistente Allenatore: Michele Dall’Ora

Assistente Allenatore: Francesca Dotto

Preparatore Fisico: Davide Bocci

Medico: Francesco Lanzani

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Emanuele Cecconi

Il programma

18 marzo

Arrivo convocati/e entro le ore 15:00 c/o Hotel Marco Polo – Viale Stazione 12, 35036 Montegrotto Terme (Padova)

Ore 17.30-20.00 Allenamento

19 marzo

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Ore 17.30-20.00 Allenamento

20 marzo

Ore 9.30-12.00 Allenamento

Fine Raduno

Gli allenamenti si svolgeranno presso il PalaBerta (Via Coniugi Lachina, 35036 Montegrotto Terme)

