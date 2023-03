Nazionali Giovanili – Definiti i nuovi staff tecnici

Nazionali Giovanili

Sono stati definiti gli staff tecnici delle Nazionali Giovanili che prenderanno parte alle competizioni ufficiali FIBA nell’estate 2023. Di seguito gli allenatori delle diverse selezioni:

Under 20 maschile (Europeo a Heraklion in Grecia, 8/16 luglio): Alessandro Magro

Under 20 femminile (Europeo a Klaipeda in Lituania, 29 luglio/6 agosto): Andrea Mazzon

Under 19 femminile (Mondiale a Madrid in Spagna; 15/23 luglio): Luca Andreoli

Under 18 maschile (Europeo a Nis in Serbia, 22/30 luglio): Andrea Capobianco

Under 18 femminile (Europeo a Konya in Turchia, 1/9 luglio): Giovanni Lucchesi

Under 16 maschile (Europeo a Skopje in Macedonia del Nord, 5/13 agosto): Giuseppe Mangone

Under 16 femminile (Europeo a Izmir in Turchia, 11/19 agosto): Giovanni Lucchesi

Under 15 maschile (Torneo dell’Amicizia in Grecia, 14/16 luglio): Alessandro Nocera

Under 15 femminile (Torneo dell’Amicizia in Grecia, 14/16 luglio): Tommaso Moscovini

Ufficio Stampa Fip