NBA Abu Dhabi 2024: I Boston Celtics, 17 volte campioni NBA, affronteranno i Denver Nuggets, campioni in carica NBA

Gli NBA Abu Dhabi Games 2024 Presented by ADQ, vedranno i Celtics e i Nuggets giocare due partite di preseason il 4 e il 6 ottobre –

LONDRA E ABU DHABI, 6 marzo 2024 – La National Basketball Association (NBA) e il Department of Culture and Tourism –Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) annunciano oggi che gli NBA Abu Dhabi Games 2024 presented by ADQ vedranno i Boston Celtics, 17 volte campioni NBA, e i

Denver Nuggets, campioni NBA in carica, disputare due partite di preseason venerdì 4 e domenica 6 ottobre ad Abu Dhabi.



I Celtics sono attualmente guidati dal cinque volte NBA All-Star Jayson Tatum, dal tre volte NBA All-Star Jaylen Brown, dal campione NBA 2021 Jrue Holiday e dall’NBA All-Star 2018 Kristaps Porziņģis. Holiday, nel 2022 da giocatore dei Milwaukee Bucks, ha partecipato alla edizione inaugurale degli NBA Abu Dhabi Games. Ad oggi, i Nuggets possono contare su Nikola Jokić, Kia NBA MVP e sei volte NBA All-Star, Jamal Murray e Aaron Gordon.



Gli NBA Abu Dhabi Games 2024 presented by ADQ andranno in onda in diretta negli Emirati Arabi Uniti, in tutto il Medio Oriente e nel resto del mondo, raggiungendo i fan in più di 200 paesi e territori attraverso la televisione, i media digitali e i social media.

Le info relative alla vendita dei biglietti e alla sede delle partite saranno comunicate in seguito. I fan possono iscriversi per ricevere maggiori informazioni visitando il sito nba.com/abudhabi. Pacchetti speciali di biglietti che offrono accesso premium, esperienze VIP, hospitality e sistemazioni in hotel locali saranno disponibili per l’acquisto al sito nbaexperiences.com/nba-abu-dhabi-games-2024.



Gli NBA Abu Dhabi Games 2024 presented by ADQ fanno parte di una collaborazione pluriennale tra l’NBA e DCT Abu Dhabi che prevede gli NBA Global Games di preseason, la Jr. NBA Abu Dhabi League, una serie di eventi interattivi per i fan con la partecipazione di attuali ed ex giocatori NBA, una serie di seminari targati NBA FIT che promuovono la salute e il benessere, e un evento di esibizione della NBA 2K League. La collaborazione vede anche il coinvolgimento di DCT Abu Dhabi, nell’ambito di Experience Abu Dhabi – l’iniziativa di promozione turistica della capitale degli Emirati Arabi Uniti – come Official Tourism Destination Partner della NBA in Medio Oriente, Nord Africa, Europa e Cina.



Le partite della NBA sono trasmesse negli Emirati Arabi Uniti dalla stagione 1987-88. I fan possono seguire l’NBA su Instagram, Snapchat e X (@NBAArabic) per gli ultimi aggiornamenti, notizie e contenuti in arabo. I fan dell’NBA negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il Medio Oriente possono acquistare online su NBAStoreME.com e presso l’NBA Store dello Yas Mall di Abu Dhabi la più ampia selezione di articoli ufficiali NBA in assoluto disponibile nella regione.

Citazioni dei dirigenti:

S.E., Saleh Al Geziry, Director General for Tourism at the Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi:

“La partnership con NBA supporta la nostra strategia di valorizzazione dei giovani negli Emirati Arabi Uniti, nella regione e oltre. La manifestazione è giunta alla sua terza edizione e siamo entusiasti di ospitare ancora una volta gli NBA Abu Dhabi Games 2024 e di consolidare la nostra capacità di ospitare eventi sportivi di alto livello.”



Mark Tatum, NBA Deputy Commissioner and Chief Operating Officer:

“Siamo entusiasti di portare ad Abu Dhabi i Celtics e i Nuggets, due delle migliori squadre dell’NBA. C’è un grande entusiasmo per il basket negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il Medio Oriente e crediamo che queste partite, così come i nostri sforzi annuali per lo sviluppo e il coinvolgimento dei tifosi, saranno un catalizzatore per la continua crescita del gioco nella regione.”



Rich Gotham, Boston Celtics Team President:

“I Boston Celtics hanno una ricca storia di trasferte internazionali e innumerevoli fan in tutto il mondo. Siamo lieti di avere l’opportunità di scendere in campo per i fan dell’NBA ad Abu Dhabi. Il basket è uno sport veramente mondiale, ed eventi internazionali come questi possono contribuire a ispirare generazioni di fan in tutto il mondo.”



Josh Kroenke, Kroenke Sports & Entertainment Vice Chairman:

“L’organizzazione dei Denver Nuggets non potrebbe essere più entusiasta dell’opportunità di visitare e giocare partite NBA ad Abu Dhabi nella prossima preseason. Non vediamo l’ora di vivere questa esperienza unica e di poter contribuire a espandere la portata globale della nostra lega.”

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) promuove la crescita sostenibile dei settori della cultura e del turismo di Abu Dhabi e delle sue industrie creative, alimentando il progresso economico e contribuendo a realizzare le più ampie ambizioni globali di Abu Dhabi. Lavorando in partnership con le organizzazioni che definiscono la posizione della DCT di Abu Dhabi come principale meta internazionale, la DCT di Abu Dhabi si sforza di unire l’ecosistema attorno a una visione condivisa del potenziale della DCT di Abu Dhabi, di coordinare gli sforzi e gli investimenti, di fornire soluzioni innovative e di utilizzare gli strumenti, le politiche e i sistemi migliori per sostenere la cultura, il turismo e le industrie creative.



La visione della DCT Abu Dhabi è definita dalla gente, dal patrimonio e dal paesaggio dell’emirato. Lavoriamo per migliorare lo status di Abu Dhabi come luogo di autenticità, innovazione ed esperienze impareggiabili, rappresentato dalle sue tradizioni di ospitalità, dalle iniziative

pionieristiche e dal pensiero creativo.

Per ulteriori informazioni su DCT Abu Dhabi e sulla regione, visitare il sito dct.gov.ae e visitabudhabi.ae

Per il calendario di Abu Dhabi Calendar, visitare inabudhabi.ae



NBA

La National Basketball Association (NBA) è un’organizzazione sportiva e mediatica globale con la missione di ispirare e connettere le persone ovunque attraverso il gioco del basket. Costruita attorno a cinque campionati sportivi professionistici: NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League e Basketball Africa League, l’NBA ha stabilito una presenza internazionale di rilievo con partite e programmazione accessibili in 214 Paesi e territori in più di 60 lingue e prodotti in vendita in più di 200 Paesi e territori in tutti e sette i continenti. I roster della NBA all’inizio della stagione 2023-24 presentavano un numero record di 125 giocatori internazionali provenienti da 40 paesi e territori. Le attività di NBA Digital comprendono NBA TV, NBA.com, NBA App e NBA League Pass. L’NBA ha creato una delle più grandi community di social media al mondo, con oltre 2,3 miliardi di like e follower su tutte le piattaforme di campionati, squadre e giocatori. NBA Cares, la piattaforma globale di responsabilità sociale della NBA, collabora con rinomate organizzazioni comunitarie in tutto il mondo per affrontare importanti questioni sociali nei settori dell’istruzione, dell’inclusione, dello sviluppo dei giovani e delle famiglie, della salute e del benessere.