NBA All Star Game, ecco le squadre complete di East e West

Qualche giorno fa erano stati annunciati i titolari di East e West per l’All Star Game NBA in programma ad Indianapolis tra due settimane, stanotte invece le riserve. Gli allenatori saranno svelati domenica: non potranno essere Mazzulla (Boston) e Malone (Denver) perché hanno allenato l’anno scorso: a Est la sfida è tra i veterani Rivers (Bucks) o Thibodeau (Knicks) mentre a Ovest c’è la corsa tra i sorprendenti Finch (Timberwolves) e Daigneault (Thunder).

Tornando ai giocatori, abbiamo quindi le squadre complete: eccole di seguito.

EASTERN WESTERN Antetokounmpo* James* Haliburton* Doncic* Embiid* Durant* Lillard* Jokic* Tatum* Gilgeous-Alexander* Brunson Curry Mitchell Edwards Brown Booker Maxey George Adebayo Towns Randle Leonard Banchero Davis

Prima apparizione in assoluto al NBA All Star Game per Tyrese Maxey, Paolo Banchero e Jalen Brunson.

Randle ed Embiid sono in dubbio visti i recenti infortuni ed è possibile che vengano sostituiti dal Commissioner NBA Adam Silver qualche giorno prima dell’evento.