NBA All Star Game, i quintetti di Eastern e Western Conference. LeBron James da record!

Sono terminate pochi giorni fa le votazioni per All Star Game in scena a metà febbraio ad Indianapolis. I giocatori più votati saranno quindi i titolari di Eastern e Western Conference, con LeBron James che parteciperà per la 20ª volta: battuto il precedente primato di Abdul-Jabbar.

Per le riserve (scelte dagli allenatori) bisognerà aspettare il primo febbraio.

EASTERN CONFERENCE

Giannis Antetokounmpo (capitano, 8ª partecipazione)

Jayson Tatum (5ª)

Joel Embiid (7ª)

Damian Lillard (8ª)

Tyrese Haliburton (2ª)

WESTERN CONFERENCE

Kevin Durant (14ª)

Nikola Jokic (6ª)

LeBron James (capitano, 20ª)

Luka Doncic (5ª)

Shai Gilgeous-Alexander (2ª)