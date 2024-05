NBA Award: Rudy Gobert è il miglior difensore dell’anno per la quarta volta

By

Il centro francese Rudy Gobert è nella storia: per la quarta volta in carriera, infatti, è stato nominato Miglior Difensore dell’anno. Come lui solo Ben Wallace e Dikembe Mutombo.

Dikembe Mutombo: 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2000-01



Ben Wallace: 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06



Rudy Gobert: 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2023-24 https://t.co/rSMjO5kjjT — NBA History (@NBAHistory) May 7, 2024

Gobert ha chiuso la regular season con 14 punti, 12.9 rimbalzi e 2.1 stoppate, guidando la sua squadra a livello difensivo. I Minnesota Timberwolves sono infatti quelli che hanno concesso meno punti agli avversari (106.5) con la più bassa percentuale concessa (39%).

Il #27 ha battuto la concorrenza di Victor Wembanyam e Bam Adebayo.