Senza alcun dubbio era uno dei premi più scontati della stagione, ma per dovere di cronaca ve lo confermiamo: Victor Wembanyama è il Rookie of the Year in NBA, votato all’unanimità.

Wemby is the 6th-ever unanimous #KiaROY, joining:



Ralph Sampson (1983-84)

David Robinson (1989-90)

Blake Griffin (2010-11)

Damian Lillard (2012-13)

Karl-Anthony Towns (2015-16) https://t.co/ZMAMcAvHiH — NBA History (@NBAHistory) May 6, 2024

Il lunghissimo francese dei San Antonio Spurs ha chiuso la sua prima stagione NBA con 21.4 punti, 10.6 rimbalzi, 3.9 assist e soprattutto 3.6 stoppate (miglior dato di tutta la Lega) tirando circa il 47% dal campo, il 33% da 3 e 80% in lunetta, il tutto in meno di 30′ di media. Ha giocato 71 incontri.