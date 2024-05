NBA Awards: Mike Conley è il Teammate of the year

Mike Conley dei Minnesota Timberwolves ha vinto il premio Twyman-Stokes come miglior compagno di squadra della stagione 2023/24.

Minnesota Timberwolves guard Mike Conley has been named the 2023-24 Twyman-Stokes Teammate of the Year. pic.twitter.com/vWsURX5Plo — NBA Communications (@NBAPR) May 1, 2024

Conley ha vinto già nel 2019 questo premio, dedicato a chi più degli altri si distingue per il proprio gioco altruistico, per la leadership dentro e fuori dal campo e per l’impegno e la dedizione nei confronti della squadra.

Gli altri 11 finalisti per il premio dedicato alla memoria di Maurice Stokes e Jack Twyman (compagni di squadra nei Cincinnati Royals e uniti per sempre nella vita) erano Harrison Barnes (Sacramento Kings), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jalen Brunson (New York Knicks), Kentavious Caldwell-Pope (Denver Nuggets), Mike Conley (Minnesota Timberwolves), Markelle Fultz (Orlando Magic), Al Horford (Boston Celtics), T.J. McConnell (Indiana Pacers), Larry Nance Jr. (New Orleans Pelicans), Georges Niang (Cleveland Cavaliers), Dwight Powell (Dallas Mavericks) e Jalen Williams (Oklahoma City Thunder).