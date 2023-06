NBA Finals, G3: Jokic & Murray in cattedra, è 2-1 Nuggets

Denver Nuggets @ Miami Heat 109-94 (24-24, 29-24, 29-20, 27-26)

I Denver Nuggets vincono la prima partita delle Finals giocata alla Kayesa Center di Miami e si portano in vantaggio nella serie contro gli Heat. Grande prestazione della squadra di coach Malone che scrive la storia con le triple doppie di Nikola Jokic e Jamal Murray. Per la prima volta due compagni di squadra realizzano una tripla doppia da 30 punti nella stessa partita. Non era mai successo nella NBA e la prima volta accade in una partita di una serie Finale. 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist per il serbo, 34-10-10 per Murray. Insieme realizzano gli stessi punti del quintetto iniziale degli Heat (66), raccolgono più rimbalzi (31-25) e distribuiscono più assist (20-12). Jokic arriva anche a quota 100 punti segnati nelle prime tre partite di Finale della sua carriera ed è il 5°giocatore di sempre a farlo. Oltre alla super-coppia, Denver trova nella parte decisiva della partita un energico e fondamentale Christian Braun che chiude con 15 punti (7/8 dal campo) e 4 rimbalzi rivelandosi il 1°rookie della Western Conference con un partita di finale con 15 punti dal 1992 quando lo stesso fece Sam Cassell. Miami ha il miglior Jimmy Butler della serie, ma per realizzare 28 punti gli servono 24 tiri (dei quali 11 realizzati). C’è la doppia-doppia di Bam Adebayo (22 e 17) ma per vincere contro questi Nuggets non può bastare. Miami perde nettamente la gara a rimbalzo (65-41) e soprattutto non riesce ad arginare Jokic autentico solito trascinatore di Denver che ha il 51% al tiro di squadra nonostante un 5/18 da tre punti.

Il primo tempo è equilibrato con il 24 pari del primo quarto e il +5 (53-48) della pausa. Nel terzo quarto Denver alza il volume e allunga sul 82-68. Nell’ultimo parziale il divario si apre con i Nuggets anche a +20. Jokic e Murray si mettono a scrivere la loro pagina di storia e il 2-1 nella serie à servito.

I riflettori del Kayesa Center saranno di nuovo accesi nella notte tra venerdi e sabato per gara-4 (ore 2.30 italiane) che sarà decisiva per la corsa all’Anello 2023.