NBA Finals: orgoglio Dallas Mavericks, ma ora Boston può chiudere in casa

I Dallas Mavericks sono spalle al muro e si gioca gara-4: i Mavs vogliono allungare la serie di NBA Finals, i Celtics vogliono chiuderla per alzare al cielo il 18° Larry O’Brien Trophy.

Di fatto, però, non c’è mai partita: Luka Doncic segna 25 dei suoi 29 punti nel primo tempo, chiuso da Dallas avanti 61-35. Nel terzo quarto la musica non cambia e si arriva anche a +38 prima che i due allenatori togliessero i titolari e svuotassero le panchine. Nel quarto periodo si tocca il massimo vantaggio interno sul +48 prima del mini recupero Celtics che fissa il punteggio finale sul 122-84 per i Dallas Mavericks.

Questa è la peggiore sconfitta di Boston alle NBA Finals – battuto il -33 che durava da 40 anni – ed è il terzo peggior divario fatto registrare alle NBA Finals. Poco male però per i Celtics che guidano la serie 3-1 e nella notte tra lunedì e martedì hanno la possibilità di vincere il titolo NBA davanti ai propri tifosi.

Una buona notizia per Boston c’è: Porzingis è tornato a disposizione di coach Mazzulla anche se non è sceso in campo, e ora ha qualche giorno in più per provare a recuperare in vista di gara-5.

BOSTON CELTICS @ DALLAS MAVERICKS 84-122 (SERIE 3-1)

BOS: Tatum 15, Hauser 14, Pritchard 11, Holiday 10, Brown 10

DAL: Doncic 29, Irving 21, Hardaway jr 15, Lively 11 (12 rimbalzi), Exum 10