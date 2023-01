NBA #MLKDay2023: Bucks no Giannis, no problem! Un super Jrue Holiday guida la rimonta vincente sui Pacers

INDIANA PACERS @ MILWAUKEE BUCKS 119-132 (38-32, 38-33, 22-28, 21-39)

Primo tempo a punteggio altissimo nella sfida tra Pacers e Bucks. I padroni di casa senza Giannis Antetokounmpo, ancora out per un problema al ginocchio, si affidano a Jrue Holiday. Il playmaker ne segna 14 all’intervallo, ben aiutato da Lopez e Portis ma non è sufficiente per chiudere avanti di fronte a degli ottimi Pacers. Indiana, che deve fare a meno di Tyrese Haliburton, ha un mostruoso primo tempo da McConnell, sorprendente top scorer con 25 punti per un super primo tempo da 76 punti per i Pacers. Nella ripresa sale in cattedra Holiday. Il playmaker dei Bucks si carica la squadra sulle spalle e con un ultimo quarto mostruoso guida la rimonta vincente. Non riesce il blitz ai Pacers nonostante un Turner da 30 punti e 8 rimbalzi. Bucks vincenti anche senza la loro stella Giannis Antetokounmpo.

PACERS: Mathurin 12, Nesmith 7, Turner 30, Hield 18, Nembhard 7, Duarte 6, McConnell 29, Smith 2, Brissett 5, Jackson 3.

BUCKS: Connaughton 8, Portis 21, Lopez 19, Allen 17, Holiday 35, Carter 1, Nwora 14, Green 6, Hill 9, Matthews 2.