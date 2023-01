NBA #MLKDay2023: Lebron James superstar trascina i Lakers. Memphis +30 contro Phoenix.

Le vittorie interne di Lakers e Grizzlies chiudono il programma del Martin Luther King 2023 della NBA.

PHOENIX SUNS-MEMPHIS GRIZZLIES 106-136 (26-29, 39-39, 23-39, 18-29)

Dura poco più di un quarto la resistenza di Phoenix davanti alla forza e all’ottimo momento di Memphis che vincono la loro 10a partita di fila e proseguono l’imbattibilità nel mese di gennaio. Al FedEx Forum i rimaneggiati Suns approcciano bene al match conducendo nel primo quarto, poi calano e gli uomini di coach Taylor Jenkins prendono il comando delle operazioni. Nel secondo quarto i padroni di casa vanno in vantaggio (+3 all’intervallo) per poi dilagare nella ripresa. Parziale di 41-68 nell’intero secondo tempo per il rotondo +30 finale. 29 punti (5/8 da tre punti) per Ja Morant, 28 e 10/12 dal campo di Desmond Bane, 19 punti, 8 rimbalzi e 6 stoppate (media di 4 a partita) di Jaren Jackson per Memphis che tira con il 43.2% da tre e il 53.1% dal campo. Nei Suns ci sono 21 punti (8/16 al tiro) di Miles Bridges ma non possono bastare contro la squadra più in forma del momento della Western Conference.

HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES LAKERS 132-140 (35-37, 26-36, 37-29, 34-38)

48 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. LeBron James si prende i Los Angeles Lakers sulle sue possenti spalle e li conduce alla vittoria allo Staples Center contro Houston. Season High per LeBron che si unisce a Michael Jordan come l’unico giocatore di 38 anni con più partite da 45 punti in carriera. I Rockets reggono bene nel primo quarto chiuso dai gialloviola avanti di 2. All’intervallo i Lakers comandano di 61-73 ma nel terzo quarto i texani riescono a rimanere incollati alla partita arrivando a -2 prima del 98-102 della terza sirena. A inizio dell’ultimo periodo LA arriva a +10 ma Houston è ancora viva accendendo il finale. A 50″ dalla fine James segna il +4 per i Lakers e poi suggella la vittoria ai liberi. Con questa prestazione James ha ora segnato almeno una volta 40 punti a tutte le squadre NBA ad eccezione dei Los Angeles Clippers che affronterà il prossimo 24 gennaio. I Lakers continuano così la loro faticosa risalita con la 6a vittoria nelle ultime 8 uscite. Houston rimane in fondo alla Western Conference con la 10a sconfitta di fila (sempre perso a gennaio) nonostante i 33 punti e 15 rimbalzi di un buon Alperen Sengun.