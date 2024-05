NBA Playoffs 2024: Denver e Indiana vincono gara 4 e portano le serie sul pareggio

Le partite della notte hanno visto contrapporsi gli Indiana Pacers contro i New York Knicks, Minnesota Timberwolves contro i Denver Nuggets. Dopo una serie fin qui decisa punto a punto nelle scorse 3 gare, gara 4 è un vero dominio di Indiana. La partita si decide già nel primo quarto dove la squadra di casa arriva anche sul +20, mentre all’intervallo siamo sul +30.

All’inizio del quarto quarto arriva anche al massimo vantaggio +43, per poi chiudere la partita 121-89. Non solo Haliburton con 20 punti, ma anche Turner 13, Siakam 14, McConnell 15 (con 10 assist), Jackson 10, Toppin 14. Hanno tirato con il 57% da due punti e il 45% da tre, contro le percentuali di New York troppo basse per competere.

I Knicks non sembrano proprio entrati in partita con Brunson unico titolare in doppia cifra con 18 punti, dalla panchina Burks 20 e McBride 16. La serie adesso è sul 2-2, per gara 5 ci si sposterà al Madison Square Garden di New York, dove la squadra di casa dovrà rivendicare l’opaca prestazione di questa gara 4.

INDIANA PACERS-NEW YORK KNICKS 121-89

IND: Haliburton 20 punti, Turner 13, Siakam 14, McConnell 15 (10 assist), Jackson 10, Toppin 14.

NY: Brunson 18 punti, McBride 16, Burks 20

Serie sul 2-2

Obi Toppin catches the lob and goes for the reverse 🤯 pic.twitter.com/Sf9A5d3vqm — Indiana Pacers (@Pacers) May 12, 2024

L’altra sfida è una delle serie più belle e incerte degli ultimi anni: dopo aver perso le due gara in casa Denver, che ormai era data per spacciata contro la corazzata Minnesota, nelle successive due gare ha ri-strappato il fattore campo ai Timberwolves. Al momento nessuna delle due squadre ha vinto una gara in casa nella serie.

Partita lottata punto a punto, i campioni NBA dopo le recenti prestazioni opache salgono di livello e fanno capire al mondo perché sono loro i campioni. In questa gara 4 il duo Jokic-Gordon si prende la squadra sulle spalle: il serbo realizza 35 punti (7 rimbalzi + 7 assist) mentre Gordon ne infila 27 (7 rimbalzi + 6 assist). Dall’altra parte non può bastare Edwards autore di un’altra prestazione monster con 44 punti, ma senza un reale appoggio dei compagni tranne che il solo Towns con 13.

La partita finisce 115-107 per i Nuggets che impongono il loro ritmo soprattutto nei primi due quarti, all’intervallo sono sopra di 15. Gestiranno poi tale vantaggio per il resto della sfida. Gara 5 si ritornerà alla Ball Arena, Denver: vedremo se Minnesota dopo le due recenti sfide perse, proverà nuovamente a vincere in trasferta.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-DENVER NUGGETS 107-115

MIN: Edwards 44 punti, Towns 13 (12 rimbalzi), Conley 15, Gobert 11 (14 rimbalzi).

DEN: Jokic 35 punti, Gordon 27, Murray 19, Braun 11.

Serie sul 2-2