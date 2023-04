NBA Playoffs: Atlanta è viva, NY torna davanti, Denver sul 3-0

Nella notte di NBA Playoffs, i Celtics cedono a un’Atlanta che tira con uno strabiliante 56% dal campo, i Knicks tengono Cleveland sotto agli 80 punti e la tripla doppia di Jokic schianta i T’Wolves portandoli a una sola gara dall’eliminazione.

Boston Celtics @ Atlanta Hawks 122-130

Atlanta timbra la prima vittoria nella serie grazie a un’ottima prestazione balistica (51/91 dal campo, 15/34 da tre); dopo i primi 18 minuti passati a scambiarsi la testa della gara, gli Hawks prendono il comando a metà secondo quarto e non permettono più ai Celtics di passare, chiudendo sul +8 finale.

Cleveland Cavaliers @ NY Knicks 79-99

Playoffs al Madison, vecchia scuola. I Knicks serrano la difesa e tengono gli avversari a quota 79; 13 canestri dal campo e 12 palle perse per Cleveland nel primo tempo, chiuso sul 32-45 per NY. I padroni di casa raggiungono anche 27 punti di vantaggio nell’ultimo periodo, Cleveland chiude con 7/33 da oltre l’arco e 20 palle perse.

Denver Nuggets @ Minnesota Timberwolves 120-111

Settima tripla doppia ai Playoffs in carriera per Jokic, per il 3-0 Nuggets che di fatto chiuderebbe la serie. Anche qui Minnesota resta a contatto fino a metà del secondo quarto (33-33), poi un parziale di 25-12 degli ospiti regala loro un margine di vantaggio che li vedrà in testa fino alla sirena finale, nonostante Minnesota riesca a tornare sul -3 a inizio ultimo quarto.