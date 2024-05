NBA Playoffs: Boston Celtics al secondo turno, Dallas domina i Clippers in trasferta

Nella notte NBA si sono giocate solamente due gare playoffs. I Celtics riescono a chiudere la serie (4-1) a discapito dei Miami Heat: da sottolineare l’assenza pesante per questi ultimi di Butler, Rozier e Jaquez. Già nel primo tempo Boston si ritrova avanti di 30, con un vero e proprio dominio fin dall’inizio e mantenendo tale vantaggio fino a fine match. Brown autore di 25 punti e Tatum 16 (12 rimbalzi), assente Porzingis per infortunio. Dall’altra parte Miami poco precisa nel tiro e con il solo Adebayo a tenere accese le possibilità della squadra, viste le numerose assenze. Boston al secondo turno se la vedrà con una tra i Cavaliers e i Magic.

BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT 118-84 (4-1)

BOS: Tatum 16 (12 rimbalzi), Brown 25, White 25, Hauser 17, Holiday 10.

MIA: Adebayo 23, Herro 15, Martin 10.

In una delle serie più equilibrate fino ad ora, la gara 5 tra Mavs e Clippers diventa un dominio di Dallas, usciti vincenti contro L.A. per 123-93. Dopo le ultime partite un po’ deludenti, a fare la differenza questa volta ci pensa la stella dei Mavericks, Doncic: 35 punti (10 assist + 7 rimbalzi). Il grande divario tra le due squadre si materializza tra la fine del secondo e l’inizio del terzo quarto, con un vantaggio massimo di +25. Per la squadra di casa, assenza totale dei propri talenti: Harden solo 7 punti, George 15 (11 rimbalzi), Westbrook 6, pesante assenza di Leonard. Serie adesso sul 3-2 a favore di Dallas con il match point alla prossima partita, in casa Mavericks.

LOS ANGELES CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS 93-123 (2-3)

LAC: George 15 (11 rimbalzi), Zubac 15, Mann 11, Harden 7.

DAL: Doncic 35, (10 rimbalzi), Irving 14, Kleber 15, Hardy 14.