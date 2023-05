NBA PLAYOFFS: Boston domina gara-2 ed è 1-1 contro Philadelphia

Rispondono presente i Boston Celtics che in gara-2 della semifinale di Eastern Conference alzano la voce e battono piuttosto nettamente i Philadelphia 76ers nonostante il rientro di Joel Embiid alla prima uscita con i lustrini del premio di MVP appena vinto.

Il +34 finale è la terza vittoria più larga in una gara di playoff nella storia dei Celtics, la 17a con oltre 30 punti di scarto e 4 di queste sono proprio con i Sixers tra cui il massimo (40) ottenuto il 9 maggio 1982.

A spaccare la partita è il terzo quarto con un 16-35 di parziale che porta tutti sul 65-92 al 36′ e lascia poche speranze all’ultima parte di gara riempita dalle seconde linee in campo e i primi violini a riposare in vista delle prossime sfide. A livello generale i Celtics hanno una buona difesa da cui parte fluidità e precisione in attacco (46.7% da due, 39,2% da tre e anche 15/16 ai liberi). La squadra di Mazzulla ha trovato sempre la giusta risposta ogni qual volta i Sixers provavano a dare segnali di reazione fino ad arrendersi sotto di 30 punti a inizio dell’ultima frazione. A dare la scossa nel terzo quarto cinque triple consecutive dei Celtics con Derrick White che ha iniziato la serie proseguita da tre bombe di Malcolm Brogdon e chiusa da quella di Grant Williams.

In grande evidenza proprio Brogdon che ha collezionato 23 punti partendo dalla panchina quasi ad eguagliare quanto fatto da tutte le riserve dei Sixers (26) e a superare il bottino di gara-2 di Embiid (15 punti). Il miglior sesto uomo della stagione è stato rovente e decisivo per tutta la partita, caldo dalla lunga distanza (il 6/10 da tre punti è il suo nuovo record in carriera in fatto di triple realizzate) e preciso dal campo (7/15 complessivamente al tiro). Jaylen Brown è stato il miglior realizzatore per Boston con 25 punti (9/17 dal campo, 3/6 da tre, 4/4 ai liberi) 4 assist e 2 recuperi in una serata dove Jason Tatum si è fermato a 7 punti (7 rimbalzi e 3 assist). Phiadelphia è apparsa frastornata. Nessun giocatore ha segnato più di 16 punti (Harris miglior realizzatore), realizzando di squadra solo 6 tiri da tre punti sui 30 tentati. Anche l’eroe di gara-1, James Harden, è stato limitato a 12 punti ed è l’unico Sixers a raccogliere più di 8 rimbalzi (10). Boston ha anche distribuito il doppio del numero degli assist (26-13) indice di una maggiore energia offensiva che ha fatto la differenza.

PHILADELPHIA SIXERS-BOSTON CELTICS 87-121 (22-28, 27-29, 16-35, 22-29) SERIE 1-1

GARA-3 nella notte tra venerdi 5 e sabato 6 maggio al Wells Fargo Center di Philadelphia (ore 1.30 italiane).