NBA Playoffs: Brown dice 40, Celtics 2-0 contro Indiana nella Finale della Eastern Conference

INDIANA PACERS-BOSTON CELTICS 110-126 (27-26, 24-32, 29-36, 30-33)

I Boston Celtics sfatano il tabù di gara-2 in questi playoff e vincono il secondo atto della Finale della Eastern Conference portandosi sul 2-0 nei confronti degli Indiana Pacers. Il TD Garden, finora sempre espugnato nelle due seconde partite delle serie precedenti da Miami e Cleveland, rimane stavolta inviolato per merito dei Celtics più concentrati, precisi e lucidi per tutto l’arco dell’incontro. L’equilibrio si è rotto dopo un primo quarto con le squadre sempre a contatto (27-26 per Indiana dopo i primi 12′). Boston ha poi preso il controllo e pur non avendo mai vantaggi superiori ai 15 punti (con i Pacers arrivati anche al -2 nel terzo periodo) conducono la gara dalla loro parte compiendo così un altro passo verso le Finals.

Gigante della partita è stato Jaylen Brown che all’intervallo ha già 24 punti nel suo tabellino e sarà capace di chiudere a quota 40 eguagliando il suo massimo in carriera nei playoff. Una partita con 5 rimbalzi, 14/27 dal campo e 8/11 ai liberi, cifre che mettono Brown in cima alla lista dei protagonisti delle prime due partite di questa Finale di Conference (33 punti di media con 51.1% dal campo, 35,7% da tre, 5,5 rimbalzi e 3,5 assist di media) e permettono a Boston di vincere cinque partite di fila nei playoff per la prima volta dal 2020. Jayson Tatum chiude con 23 punti (6 rimbalzi e 5 assist) lo stesso fatturato offensivo di Jrue Holiday che ha aggiunto anche 10 assist con un bel 6/7 al tiro. Cifre che fanno diventare l’ex Bucks il primo giocatore dal 1990 con 10 assist e l’80% dal campo in una Finale di Conference.

Finiti in svantaggio dopo un buon inizio di gara, i Pacers non riescono a riemergere. Decisiva l’uscita di scena di Haliburton nel terzo quarto. Il classe 2000 (fino a quel momento con 10 punti 8 assist e nessuna palla persa) accusa un problema al tendine del ginocchio sinistro (lo stesso problema che lo tenne fuori 10 partite lo scorso mese di gennaio come ha detto coach Carlisle nel dopo gara) e non rientrerà più dagli spogliatoi. Una perdita importante per Indiana che ha 28 punti da Siakam (5 rimbalzi, 2 assist, 13/17 al tiro, 2/2 da tre) ma non basta. Nembhard è il secondo miglior marcatore di squadra (16) seguito dagli 11 di Toppin.

Nel dopo partita coach Mazzulla esalta la prova e lo stato di forma di Brown “Capisce che vincere è la cosa più importante. Si preoccupa solo delle cose giuste.” Pascal Siakam sottolinea l’importanza di avere Haliburton “Abbiamo bisogno di Ty e della sua mentalità. Dobbiamo giocare insieme. Questa squadra è arrivata dove siamo giocando insieme. Sta a noi continuare.”

La serie ora si trasferisce a Indianapolis dove i Pacers sono in striscia positiva aperta da 11 partite di cui 6 in questi playoff. Gara-3 in programma sabato.